Primera Nacional: Nueva Chicago, origen de la prohibición de visitantes en 2007, inaugura la vuelta

Tras 19 años de exclusividad para los locales, la AFA anunció una prueba piloto para la Fecha 10 de la Primera Nacional, pero hay un dato llamativo: Nueva Chicago, el club cuyo estallido violento provocó la prohibición en 2007, será uno de los primeros beneficiados en retornar a estadios ajenos.

El fútbol argentino se prepara para un domingo que promete ser bisagra. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que el próximo 19 de abril marcará el retorno del público visitante a la Primera Nacional.

La medida, coordinada con el Ministerio de Seguridad bonaerense y el APreViDe, se implementará inicialmente en dos escenarios: el Estadio Centenario de Quilmes y la cancha de Colegiales en Munro.

Sin embargo, detrás del entusiasmo por el regreso del “color” a las tribunas, surge un dato que roza la provocación histórica. Según el cronograma, el Estadio Centenario abrirá sus puertas a la parcialidad de Nueva Chicago. La elección no es menor: el club de Mataderos fue el epicentro de la tragedia que, hace casi dos décadas, selló el destino de millones de hinchas en todo el país.

El origen del “destierro”: La tarde negra en Mataderos

Para entender el peso de esta decisión, hay que retroceder al 25 de junio de 2007. Aquella tarde, Chicago y Tigre definían una Promoción por el ascenso a Primera. Cuando el marcador favorecía al “Matador”, la violencia se apoderó del campo: invasión, caos y una cacería que se trasladó a las calles.

En medio de los disturbios, fue asesinado Marcelo Cejas, un hincha de Tigre de 41 años que intentaba retirarse pacíficamente del estadio junto a su sobrino. Un piedrazo en la cabeza y una agresión posterior terminaron con su vida en el Hospital Santojanni. Apenas ocho días después, el 3 de julio de 2007, la AFA decretó la prohibición de hinchas visitantes en el ascenso como una “medida de emergencia” que terminó durando 19 años.

El origen del “destierro”: La tarde negra en Mataderos

La paradoja es absoluta. Diecinueve años después de que los incidentes provocados por su propia hinchada forzaran el fin de una era, Nueva Chicago es elegido por la AFA como uno de los clubes para inaugurar la reapertura. Mientras en Munro la parcialidad de Temperley podrá acompañar a su equipo frente a Colegiales, todas las miradas estarán puestas en el operativo de seguridad que custodiará el traslado de los hinchas de Mataderos hacia Quilmes.

Desde la calle Viamonte aseguran que este avance es fruto de un trabajo conjunto entre el Ministro Javier Alonso y el titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila. El objetivo es que este “ensayo” siente un precedente positivo para normalizar la asistencia en todas las canchas bonaerenses.

El domingo 19 de abril no será un día más. Será una prueba de fuego para el comportamiento del hincha y para un sistema de seguridad que decide darle una segunda oportunidad, justamente, a quienes protagonizaron el capítulo más oscuro del fútbol de ascenso.

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