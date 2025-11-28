Presupuesto 2026: Torres recibió a Miguel Gómez y abordaron la agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para el año próximo

Luego de los encuentros mantenidos con los intendentes Miguel Mongilardi de Alto Río Senguer, y Claudia Loyola de Camarones, el mandatario recibió al jefe comunal de Gobernador Costa, con el objetivo de abordar las distintas gestiones desarrolladas entre la Provincia y el municipio, y planificar las obras previstas en el Presupuesto 2026.

En el marco de las reuniones que el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, lleva adelante con intendentes de las distintas localidades de la provincia, el mandatario se reunió con el jefe comunal de Gobernador Costa, Miguel Gómez.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la Casa de Gobierno este jueves por la tarde, abordaron las distintas acciones realizadas de manera mancomunada entre la Provincia y el municipio durante el año en curso, y analizaron las obras de infraestructura contempladas para Gobernador Costa en el Presupuesto 2026.

La reunión mantenida entre el titular del Ejecutivo y el intendente de Gobernador Costa, forma parte del esquema de trabajo conjunto entre el Estado provincial y los distintos municipios, con el objetivo de fortalecer la agenda común de desarrollo.