Prepagas aumentan hasta 3,2% en marzo y la desregulación del Gobierno nacional sigue impactando en los bolsillos

Las empresas de medicina prepaga volverán a incrementar sus cuotas en marzo hasta un 3,2%, en una nueva actualización que se da bajo el esquema de desregulación del sistema de obras sociales y prepagas implementado por el Gobierno nacional. Aquella reforma eliminó el mecanismo de autorización previa y habilitó mayor libertad para fijar aranceles, un cambio que desde entonces derivó en ajustes periódicos. El nuevo aumento, alineado con la inflación de enero, vuelve a presionar el bolsillo de los afiliados y se suma a la inercia de precios.

Según informaron las compañías, los incrementos oscilarán entre el 2,85% y el 3,2%, tomando como referencia el 2,9% de inflación registrado en enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si bien las prepagas ya no están obligadas a actualizar sus cuotas en función directa del índice oficial, la mayoría optó por mantener esa pauta como referencia.

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se detallan los aranceles según plan, franja etaria y región, conforme a la normativa vigente desde julio del año pasado.

Entre las principales compañías, Avalian aplicará un incremento del 3,2%. En tanto, Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord Salud, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán informaron subas del 2,9%, mientras que Luis Pasteur ajustará alrededor del 2,85%.

Desde el sector sostienen que las actualizaciones responden al aumento sostenido de los costos del sistema de salud, especialmente en insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. A su vez, remarcan que la mayor autonomía tarifaria les permite adecuar con mayor rapidez sus estructuras de costos.