Preocupación por el cierre de Radio Nacional en Chubut: “Es fundamental para el poblador rural”

Vanesa Abril, diputada de la provincia del Chubut explicó que es el único medio de comunicación para algunos pobladores, sobre todo en el contexto actual de contingencia climática.

La diputada de la provincia del Chubut, Vanesa Abril, habló fuerte y claro en cuanto al deseo del gobierno de Javier Milei de la privatización de Radio Nacional. Como no pudieron llevar adelante ese proceso, desde presidencia se tomó la decisión de desaparecer la programación local para pasar a retransmitir sólo la programación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida inclina al país, una vez más, a la desigualdad y la reducción del federalismo poniendo en jaque el silenciamiento de las voces no hegemónicas de la Capital del país. El conflicto se agrava con la ola polar y las condiciones de frío extremas que suelen ser comunes en las provincias patagónicas.

Radio Nacional dejará de funcionar en Chubut

Consultada por BigBang, la diputada chubutense reflexionó sobre la postura presidencial sobre los medios de comunicación que no son oficialistas: “El gobierno de Milei tiene un claro objetivo de destrucción del ejercicio del periodismo, tildándolos con conceptos reduccionistas como ‘ensobrados’. Toda postura contraria o que cuestione su paradigma son factibles de ser destruidos”.

Abril destacó los informes de FOPEA que, al inicio del gobierno libertario más precisamente en el mes de marzo, denunció que “el 40% de los ataques al periodismo provienen del gobierno libertario”.

Diputada de la provincia del Chubut, Vanesa Abril

En esa línea, la diputada del Frente Renovador reconoció: “Tiene que ver con la postura del propio Presidente que descree de los medios y periodistas refiriendo a que sus fuentes de información son las redes sociales como Twitter o X desconociendo el verdadero ejercicio de la profesión”.

Radio Nacional en Chubut: qué se pierde si desaparece

Además de Diputada, Vanesa Abril es periodista por lo que está inmiscuida en la realidad de los medios de comunicación en Chubut y contó que por Radio Nacional de esa provincia ya había pasado la motosierra de Javier Milei y los dejó solo con programación de lunes a viernes y se habían reducido los programas de fines de semana. En esa misma línea, advirtió: “Sólo habilitaron algunas horas de programación en el último tiempo, en el marco de la emergencia climática que estamos sufriendo en la provincia”.

Los verdaderos perjudicados, son los y las chubutenses: “En el interior del país, lo que conocemos como el mensajero al poblador rural, es fundamental para vincular a los habitantes de la ruralidad con los centros urbanos, más en estas contingencias climáticas que en la Patagonia suelen ser frecuentes y Radio Nacional por ser AM tiene alcance en todo el territorio, es la única fuente de información que tienen muchos”.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

La pérdida de la radio deja a los habitantes en un vacío informacional: “Esto significa que les permite conocer el estado de rutas, información útil sobre por ejemplo fechas de pago entre otras cuestiones. Muchas veces tiene que ver con la vinculación con la familia con mensajes que le llegan; muchas personas quedaron aisladas en esta situación de nevada y sin posibilidad de tener comunicación local con lo cual quedan sin acceso a esta información que es vital en estas circunstancias”, comentó la diputada Abril y aseveró: “Además nos preocupa -y no podemos dejar de tener en cuenta- la situación de los trabajadores de Radio Nacional, su situación laboral”.

Batalla cultura, Télam y confusión

Si hay algo de lo que se vanagloria el gobierno libertario es de dar “la batalla cultural” que propone la quita de derechos a las minorías y dejar ¡afuera! las políticas públicas para los sectores más vulnerados.

Consultada sobre este punto en particular, Abril se posicionó contundentemente: “La batalla cultural libertaria no es sólo con discursos homodiantes, el odio es algo que rige en todo discurso libertario; cuando cuestionan políticas públicas, que no son solo conquista de derechos de sectores de la sociedad como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con con género que fueron y son políticas públicas que atienden brechas y discusiones que la Argentina ya había dado y que hoy parece que todo es factible volver a ser discutido: la agenda de género, la agenda deportiva, la agenda cultural y con todas las falencias que a diario vemos con la desaparición de la presencia del Estado”.

Cientos de personas defienden la agencia pública de noticias Télam

Y, si de batalla cultural se habla, una de las grandes que dieron los libertarios fue con el cierre/reestructuración de la agencia nacional de noticias Télam, fundada por el ex presidente Juan Domingo Perón para garantizar la soberanía de la información.

La Diputada chubutense también se refirió a este tema: “Insisto siempre con la construcción federal como con el caso de Radio Nacional, la agencia de noticias nacional genera contenido desde cada una de las provincias con los corresponsales y eso es una cuestión fundamental en la construcción del panorama nacional”.

Una de las repetidoras de Radio Nacional en Esquel

La preocupación de Vanesa Abril es sobre todo con respecto a las facultades delegadas que el Congreso le aprobó a Javier Milei: “Quisieron privatizarla, negociaron la eliminación de RTA, de radio y televisión argentina del paquete de empresas a privatizar en la ley bases, pero las facultades delegadas las sigue teniendo el presidente, con lo cual mediante decreto, ejecuta decisiones como por ejemplo la transformación de Agencia de Noticias Télam en una agencia de publicidad”. Y, sobre la lucha de los y las trabajadoras de Télam expresó: “Celebro que la lucha de los trabajadores haya dado su fruto y demuestra, una vez más, que estamos frente a un gobierno que toma medidas a prueba y error con los argentinos en medio de un mar de incertidumbre”.

Por Samantha Plaza Monroy-bigbangnews