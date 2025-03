Preocupa al “Triángulo de Hierro” el caos parlamentario por la negociación con el FMI y el impacto en los mercados

Querían reunir este jueves a la Comisión Bicameral de DNU y sacar dictamen para llevarlo al recinto cuanto antes, pero el mal clima en LLA lo impidió

El desmadre de este miércoles en la Cámara de Diputados y en la marcha de jubilados tuvieron sus primeras consecuencias prácticas. El presidente Javier Milei y su “Triángulo de Hierro” que forma con Karina Milei y Santiago Caputo están en emergencia, porque fue una pésima señal de falta de control parlamentario y de gobernabilidad que puede tener efectos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a Milei, la principal derrota que sintió el Presidente fue que se suspendió la sesión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU que iba a ser este jueves. El oficialismo tenía la esperanza de emitir dictamen para llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima.

Así, con la aprobación de una cámara podía mostrar al Fondo apoyo parlamentario y acelerar la firma del Acuerdo de Facilidades Extendidas por el cual Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pretenden obtener fondos frescos para sanear la deuda del Tesoro con el Banco Central, cancelar las letras intransferibles, y fortalecer las reservas para salir del cepo cambiario.

Fuentes del Gobierno hicieron saber que Milei hizo saber su malestar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que levantó la sesión en medio de un caos. “Milei lo levantó en peso a Menem, porque no quiere más problemas en el bloque y menos con el tema FMI. No quiere problemas que terminen con Marcela Pagano fuera del bloque por sus guerras con Lilia Lemoine”, señalaron fuentes a iProfesional.

Qué impacto tuvo el caos parlamentario por la negociación con el FMI en los mercados

Ese clima de guerra interna en LLA impidió la sesión el jueves de la Comisión Bicameral de Seguimiento de DNU. El desbande se desató cuando Unión Por la Patria y otros bloques opositores, luego de sancionar una comisión investigadora por el caso LIBRA y el pedido de interpelar al Presidente y otros funcionarios, quiso forzar una votación mientras que LLA le quitó el quórum.

La oposición quería ratificar las autoridades de la Comisión de Juicio Político, que preside Marcela Pagano (LLA) que perdió la confianza de Menem, Karina y Milei, y quería emplazar a las comisiones para eliminar las facultades extraordinarias del Presidente sancionadas en la Ley Bases. El bloque de LLA se levantó de la sesión y obligó a varios de sus miembros díscolos y eso generó peleas, insultos y trompadas entre diputados libertarios y afines.

El otro revés de Milei fue que en la jornada del jueves los bonos y acciones retomaron las caídas por las turbulencias parlamentarias y la violencia en el Congreso vinculada a la tensión social por las protestas contra el plan economico de Caputo. La lectura de los especialistas es que el mercado esperará al acuerdo con el FMI para retomar la confianza en la Argentina.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,8% y hubo fuertes caídas de acciones argentinas en Wall Street, en medio del clima de turbulencia global y la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Crisis parlamentaria en el oficialismo: Martín Menem en la mira

Lo cierto es que en la Casa Rosada pusieron en la mira a Martín Menem, que no pudo controlar el orden en la bancada de La Libertad Avanza (LLA). El desorden parlamentario del miércoles, mientras en la Plaza del Congreso los policías reprimían a las barras barras de clubes de fútbol, a los periodistas, fotógrafoas y jubilados, y las peleas a las trompadas y vasos de agua en el bloque de LLA complicaron el DNU 179 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, objetivo central de Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.Para colmo de males, en la Comisión Bicameral de DNU que debe aprobar la norma conviven los diputados Lisandro Almirón, de LLA, y Oscar Zago, del MID, ex LLA, que se tomaron a las trompadas con insultos del primero al segundo.

El clima en el Congreso está espeso y por ahora es todo incertidumbre sobre la fecha de reunión para esa comisión bicameral clave para el acuerdo con el Fondo. “Unión por la Patria exige que sea la semana que viene, pero no pusieron el día y la hora”, dijo uno de los diputados que integran la comisión.

“Levantaron la sesión y nadie sabe nada, el peronismo esta que se lo quiere comer crudo a Menem, por levantar la sesión cuando tocaron los 128 presentes, lo buscaron a Zago para dar su voto en contra”, señaló otro de los legisladores.

En rigor, Zago es un diputado escindido de LLA precisamente cuando Martín Menem quiso impedir que Marcela Pagano se alzara con la presidencia de la Comisión de Juicio Político por orden de Karina Milei y en sociedad con Lilia Lemoine. Zago defendió a Pagano y terminó eyectado del bloque.

Polémica por las facultades delejadas a Javier Milei: ¿qué intentó hacer Marcela Pagano?

Todo ese conflicto entre Menem y Zago y Pagano estalló este miércoles en las narices del presidente de la Cámara de Diputados. Cuando el peronismo quiso forzar la votación para ratificar a Pagano y las autoridades de la Comisión de Juicio Político y eliminar los superpoderes de Milei, Menem dio la orden de dejar sin quorum la sesión.Entonces, los diputados del PRO, aliados y LLA se levantaron, menos Pagano, Rocío Bonacci, de LLA, y Zago y sus dos compañeros del MID. Fue entonces que Lisandro Almirón increpó a Zago para que abandonara el bloque con sus compañeros, pero éste exigió que antes echaran a Pagano y Bonacci, que permanecían sentadas.

La diputada Lilia Lemoine y María Celeste Ponce apremiaron a Pagano y Bonacci para que abandonaran el recinto: “No hay que dar quórum, le estás dando quorum al kirchnerismo”, dijo Lemoine. Pagano contestó con insultos a Lemoine y le advirtió que no la iba a amedrentar porque ella quería ser ratificada en la Comisión de Juicio Político, cargo que acordó en febrero de 2024 con el presidente Milei.

Pagano no quería eliminar las facultades delegadas a Milei porque sostenía que no le alcanzarían los votos a la oposición y mucho menos quería emplazar el juicio político en la Comisión que ella preside.

“No tenían los votos para facultades delegadas. Pero si para avalar las autoridades al frente de la comisión de juicio político. Acá el problema es Martín Menem. No es Javier ni Karina. El que no me quiere en esa comisión es Menem. Tiene miedo”, dijo luego Pagano entre sus colegas, según pudo saber iProfesional. La diputada Lemoine dijo a iProfesional: “Obviamente le dieron quórum al kirchnerismo”.

Pagano aclaró que no quería eliminar las facultades delegadas a Milei

En rigor, Karina Milei, Martín Menem y Lilia Lemoine desconfían de la lealtad de Pagano y no querían comenzar a conformar la Comisión de Juicio Político por cuanto el kirchnerismo impulsa el juicio político a Milei por el caso de la cripto estafa LIBRA. Bonacci es aliada de Pagano y está enfrentada con Bonacci hace tiempo.

En otro rincón del recinto Almirón quiso levantar por la fuerza a Zago y se tomaron a los golpes de puño, con lo cual la sesión terminó de desmadrarse y Menem la levantó.La gran incógnita ahora consiste en cómo evolucionará la convocatoria a la Comisión Bicameral de DNU que es lo único que interesa a Milei y Luis Caputo para acelerar el acuerdo con el FMI. Si bien el Fondo no lo exteriorizó, muchos interpretan que Milei quiere dar una rápida señal al Fondo y esa sería que Diputados apruebe el DNU.

Karina Milei, Martín Menem y Lilia Lemoine desconfían de la lealtad de Pagano

DNU por el acuerdo con el FMI: el panorama legislativo es incierto

Sin embargo, el objetivo está difícil. Se sabe que no están todavía los números para aprobar el dictamen favorable al DNU que fija el acuerdo con el FMI sin dar detalles técnicos de la negociación porque es información sensible que podría generar movimientos especulativos en los mercados.

La Comisión Bicameral está presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, de LLA, y está integrada por 16 miembros. Por ahora, los libertarios tienen sólo siete votos seguros: Pagotto y los senadores Víctor Zimmerman (UCR), Luis Juez (PRO), Carlos Mauricio Espínola (ex PJ), Lisandro Almirón (LLA) Francisco Monti (UCR “con peluca”) y Diego Santilli (PRO). Ahora es una incógnita el voto de Oscar Zago, del MID. En tanto se sabe que Francisco Paoltroni, de Libertad, Trabajo y Progreso (ex LLA) votará en contra. “Que el acuerdo se trate como ley en el recinto”, dice en la intimidad.

En tanto, el senador Nicolás Massot, de Encuentro Federal, exigirá que comparezcan en la Comisión el ministro Luis Caputo y todo el equipo económico y no adelantó su voto.

Por otro lado, por ahora se cuentan como votos negativos los seis miembros de Unión Por la Patria Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Ana Gaillard, Ramiro Gutierrez y Vanesa Siley. Es por eso que el Gobierno buscará negociar con Zago, Massot ya que con Paoltroni el diálogo de la Casa Rosada está cortado porque está peleado a muerte con el Triángulo de Hierro, con Santiago Caputo y con las Fuerzas del Cielo, hoy tensionadas

Por Mariano Obarrio-IProfesional