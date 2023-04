Premios Platino 2023: Argentina, 1985, Ricardo Darín y Guillermo Francella, los grandes ganadores de la noche

La película de Santiago Mitre obtuvo cinco estatuillas, incluido mejor actor, en la ceremonia que se desarrolló en Madrid. Entre las series, la más premiada fue Noticia de un secuestro. El listado completo de los galardonados

Argentina, 1985 cumplió con los pronósticos en la previa y fue la película más ganadora de la X edición de los Premios Platino. En una ceremonia desarrollada en Madrid, el filme de Santiago Mitre obtuvo cinco estatuillas, entre ellas a mejor película, guion y Ricardo Darín como mejor intérprete masculino. Además, se impuso en las categorías dirección de arte y cine y educación en valores. En el rubro series, la más premiada fue Noticia de un secuestro, producción colombiano-chilena, basada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez.

“Esto es una fiesta, quisiera agradecer en nombre de todos los productores”, dijo un emocionado Axel Kuschevatzky durante sus palabras finales. “Esta película dio trabajo a más de 5000 personas. Muchísimas gracias a todos ustedes, viva el cine iberoamericano todo. Vamos”, gritó efusivo y levantando el premio.

Ricardo Darín ganó mejor interpretación masculina en cine

El protagonista de Argentina, 1985, favorito en la previa, ganó la estatuilla a mejor actor por su notable interpretación del fiscal Julio César Strassera. “Sin perder nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra tarea es otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos tocan. Y quisiera dedicar este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Strassera. Nunca más. Nunca más”, dijo ante el aplauso del auditorio y la emoción de su esposa, Florencia Bas.

Argentina, 1985 ganó como mejor guion y Alejandro Awada por su papel el Iosi, el espía arrepentido

Alejandro Awada

Santiago Mitre y Mariano Llinás fueron galardonados por la historia que recrea el juicio a las juntas de la última dictadura militar en Argentina. Ausentes de la gala en Madrid, los encargados de subir a recibir el premio fueron los protagonistas, Ricardo Darín y Peter Lanzani. Luego de un paso de comedia, el actor que interpreta al fiscal Julio Strassera transmitió la palabra de los guionistas. “Queremos agradecer a la gente que colaboró, a integrantes reales de la fiscalía de aquel momento y a los organismos que pudieron llevar adelante este guion”.

A continuación, se entregaron los premios a las interpretaciones de reparto en miniseries. La colombiana Majida Issa ganó por su trabajo en Noticia de un secuestro y el argentino Alejandro Awada por su tarea en Iosi, el espía arrepentido: “Se lo dedico a mi hija, Nai”, señaló premio en mano.

El premio de mejor comedia fue para Competencia oficial

La película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se alzó con la estatuilla a un rubro que tuvo su estreno en la X edición de los premios. A la hora de los agradecimientos, destacaron que Competencia oficial es una película de actores -citando a Penélope Cruz, Oscar Martínez y Antonio Banderas– y de palabras, para destacar al guionista Andrés Duprat.

El emotivo discurso de Benicio del Toro, Platino de Honor 2023

Benicio del Toro, Platino de Honor

En plena ceremonia, llegó el momento de entregar el Platino de Honor, este año al actor puertorriqueño Benicio del Toro. Antes de la mención, emitieron un compilado en el que mostraron a los premiados en años anteriores, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

La mirada de Benicio es profunda como la de nuestro cine, un embajador de Puerto Rico y todo Iberoamérica. Ha ganado todos los premios, solo le falta nuestro Platino”, dijo Enrique Cerezo, organizador de los premios, antes de presentar formalmente al homenajeado.

“Gracias a los premios, gracias por tener esa visión y crear este evento. Hoy me han dado este premio y hago marcha atrás en muchos años de trabajo y es verdaderamente un honor estar en Madrid y recibir este premio aquí, en la capital del mundo hispano”, señaló el ganador del Oscar, antes de repasar los inicios de su carrera.

“La fiebre como actor me empezó a los 18 años cuando estaba en la universidad de California. Pronto se convirtió en un sueño, y me llené de dudas. Y cuánto más grande es el sueño más grande es la duda. Fui rechazado en la mayoría de las audiciones que hice, pero una vez me preguntaron si estaba dispuesto a cambiar mi nombre. Un fotógrafo me ofreció conectarme con un médico y ese medico me ofreció a agrandar los ojos si yo quería”, rememoró.

Así comenzaron a crecer las dudas. Pero estaría mintiendo si diría que solo el sistema era lo que sembraba las dudas, porque aún cuando conseguía un trabajito, los amigos latinos me decían ‘¿no te molesta que te encasillen como latino?’ Entonces las dudas venían de ambos lados. Los que mis amigos decían en parte tenían razón, porque en la mayoría de las historias representamos a las minorías. Y aunque las cosas hayan cambiado un poco, sigue sucediendo”, analizó.

“A mí no me preocupaba interpretar a latinos, lo que me preocupaba era si tenía que interpretar estereotipos”, continuó. “Entonces, lo que verdaderamente es importante es sentir lo que tu sientes, entenderlo y de esa manera, que tu sientas lo que yo siento. Y mientras lo haga, no olvidar quién soy y de dónde vengo. Tal vez estoy aquí porque supe pedir ayuda, una maestra me dijo que no tenga miedo de pedir ayuda, y gracias a ella cuando hace falta soy de esos actores que no pierde tiempo para pedir ayuda”, continuó.

Ante un auditorio que lo escuchaba en respetuoso silencio, del Toro prosiguió: “No soy el primero en tener una crisis de identidad incluida en este trabajo, o en creer que he resuelto todo esto. Este viaje ha estado lleno de dudas. Por eso me parece importante mostrar el camino, como lo han hecho otros que nos siguen iluminando el camino”, cerró antes de agradecer la distinción.

Argentina, 1985 ganó el premio al Cine y Educación en Valores

Axel Kuschevatzky

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Argentina, 1985 ganó el premio al Cine y Educación en Valores. El productor Axel Kuschevazky subió a recibirlo y le dedicó unas palabras a quienes hicieron posible el filme.“Ricardo Darín, esta película existe gracias a vos, Peter Lanzani, también queremos agradecer a todas las entidades que nos han dado una mano para que esto suceda, como a Prime Video”, comenzó. “Esta película existe porque la memoria es importante, porque no podemos dejar a que la violencia sea la solución a los problemas de nada, en ningún lugar del mundo. Esta película existe porque siempre tenemos que pelear por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, nunca más”, cerró.

Guillermo Francella ganó mejor actor por El encargado

A las 22 hora de la Argentina, las 17 en Madrid, comenzó oficialmente la ceremonia con dos premios fuertes: mejores interpretaciones masculina y femenina en serie. Y los primeros galardones fueron para Guillermo Francella, por su rol en El encargado y Cristina Umaña, por Noticias de un secuestro, la ficción basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez.

“Muchísimas gracias por esta distinción a todo el jurado de los Premios Platino. En cada gala que participo celebro cada instante de estar aquí. Lo quiero compartir con todas las personas que hicieron El Encargado, Mariano Cohn y Gastón Duprat los felicito, han hecho algo fantástico junto a todo el equipo. Un guion extraordinario, en una sola línea pasar de ser un hombre angelado a uno oscuro, es algo que no pasa siempre. Lo comparto con mi querida esposa María Inés, y a ustedes colegas iberoamericanos. Muy buenas noches para todos”, señaló el protagonista antes de recibir el aplauso del auditorio.

Todos los nominados y los ganadores

Es la décima edición de los Premios Platino

CINE

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Argentina 1985 – GANADOR

Alcarràs

As bestas

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor Comedia

Competencia Oficial – GANADOR

Desconectados

Granizo

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Ricardo Darín como el fiscal Julio Strassera en Argentina, 1985, ganador a mejor interpretación masculina (Amazon Studios vía AP)

Mejor Dirección

Alejandro G. Iñárritu por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Carla Simón por Alcarràs

Rodrigo Sorogoyen por As bestas – GANADOR

Santiago Mitre por Argentina 1985

Mejor Guion

Alejandro G. Iñárritu y Nicolás Giacobone por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Manuela Martinelli y Alejandra Moffar por 1976

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por As bestas

Mariano Llinás y Santiago Mitre por Argentina 1985 – GANADOR

Mejor Música Original

Pedro Osuna por Argentina 1985

Aránzazu Calleja por Cinco lobitos

Cergio Prudencio por Utama

Leonardo Heiblum y Alexis Ruíz por Los reyes del mundo

Competencia oficial, ganadora a mejor comedia

Mejor Interpretación Masculina

Ricardo Darín por Argentina 1985

Peter Lanzani por Argentina 1985

Luis Tosar por En los márgenes

Daniel Giménez Cacho por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor Interpretación Femenina

Aline Küppenhaim por 1976

Laia Costa por Cinco lobitos

Antonia Zegers por El castigo

Laura Galán por Cerdita

Magnolia Núñez por Carajita

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

Carlos Portaluppi por Argentina 1985

Norman Briski por Argentina, 1985

Luis Zahera por As bestas – GANADOR

Ramón Barea por Cinco lobitos

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Alejandra Flechner por Argentina 1985

Carmen Machi por Cerdita

Penélope Cruz por En los márgenes

Susi Sánchez por Cinco lobitos – GANADORA

Argentina 1985, ganadora mejor película de ficción

Mejor Película de Animación

Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios – GANADOR

El paraíso

Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda

Unicorn Wars

Mejor Película Documental

Bosco

EAMI

El caso Padilla – GANADOR

El silencio del topo

Mi país imaginario

Premio Platino a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

1976 – GANADOR

Cinco lobitos

Utama

La hija de todas las rabias

La jauría

Mejor Montaje

Andrés Pepe Estrada por Argentina 1985

José M. G. Moyano por Modelo 77

Alberto del Campo por As bestas – GANADOR

Sebastián Hernández y Gustavo Vasco por Los reyes del mundo

Mejor Dirección de Arte

Micaela Saiegh por Argentina 1985 – GANADORA

Francisca Correa por 1976

Pepe Domínguez del Olmo por Modelo 77

Eugenio Caballero por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Utama ganó como dirección de fotografía (EFE)

Mejor Dirección de Fotografía

Javier Juliá por Argentina 1985

Daniela Cajías por Alcarràs

David Gallego por Los reyes del mundo

Bárbara Álvarez por Utama – GANADORA

Mejor Dirección de Sonido

Santiago Fumagalli por Argentina 1985

Federico Moreira por Utama

Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas por As bestas

Carlos García por Los reyes del mundo

Premio Platino al Cine y Educación en Valores

Argentina 1985 – GANADORA

Cinco lobitos

El suplente

Utama

SERIES

Mejor Miniserie o Teleserie

El encargado

Iosi, el espía arrepentido

Noticia de un secuestro – GANADORA

Santa Evita

Guillermo Francella, ganador a interpretación masculina por El encargado

Mejor Interpretación Masculina en Serie

Daniel Giménez Cacho por Un extraño enemigo

Guillermo Francella por El encargado

Juan Diego Botto por No me gusta conducir

Juan Pablo Raba por Noticia de un secuestro

Mejor Interpretación Femenina en Serie

Claudia di Girolamo por 42 días en la oscuridad

Cristina Umaña por Noticia de un secuestro – GANADORA

Natalia Oreiro por Santa Evita

Paulina Gaitán por Belascoarán

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Serie

Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido – GANADOR

Andrés Parra por Belascoarán

David Lorente por No me gusta conducir

Rodrigo Celis por Noticia de un secuestro

Alejandro Awada fue premiado por su papel en Iosi, el espía arrepentido

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Serie

Amparo Noguera por 42 días en la oscuridad

Leonor Watling por No me gusta conducir

Majida Issa por Noticia de un secuestro – GANADORA

Verónica Echegui por Intimidad

Mejor Creador de Miniserie o Teleserie

Andrés Wood y Rodrigo García por Noticia de un secuestro – GANADOR

Daniel Burman por Iosi, el espía arrepentido

Leonardo Padrón por Pálpito

Mariano Cohn y Gastón Duprat por El encargado

Noticia de un secuestro ganó cuatro premios en el rubro series