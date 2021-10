Premio Nobel de la Paz para dos periodistas: la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov

Los periodistas fueron galardonados gracias a su labor “para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”, justificó el Comité Noruego del Nobel.

El premio Nobel de la Paz fue para dos periodistas: María Ressa, de Filipinas y Dmitry Muratov, de Rusia. El Comité Noruego del premio esgrimió que tomaron esa decisión por sus “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión que es una precondición para la democracia y la paz duradera”.

“Ressa y Muratov representan a todos los periodistas que se pronuncian por este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan crecientes condiciones adversas”, destacó la presidenta del Comité, Berit Reiss-Andersen.

“El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, la mentira y la propaganda de guerra”, agregó.

La filipina Maria Ressa es cofundadora de Rappler, un medio creado en 2012 que tuvo un importante papel en denuncias de violaciones a derechos humanos en su país, mientras que Dmitry Muratov es jefe de redacción del periódico ruso Novaya Gazeta que publicó varias investigaciones sobre corrupción y abuso de poder del gobierno de Vladímir Putin.

La última vez que un periodista fue reconocido con un Nobel de la Paz fue en 1935, en el que premiaron al alemán Carl von Ossietzky por revelar un programa secreto de rearme de su país en posguerra.

La ceremonia de entrega de los Nobel será el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo. Cada premio consta de 10 millones de coronas suecas (cerca de 984.000 euros) y, en este caso, será compartido entre los dos ganadores.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021