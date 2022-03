Precios: Comercio Interior apuntó a Las Marías como una de las principales empresas especulativas

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti ubicó a la yerbatera Las Marías como ejemplo de “maniobras especulativas” por el incumplimiento de los acuerdos de precios y aumentos injustificados en góndola.

El funcionario advirtió que hay un ataque especulativo que genera un “riesgo alimentario” en la mesa de los argentinos. En esa línea, dio un listado de las empresas más incumplidoras con los acuerdos de precios en la que ubicó a la correntina Las Marías.

“Establecimiento Las Marías. Ahh, la yerba, esto es interesante sobre la especulación: 70,6 por ciento de incumplimiento de acuerdo de precios y 12,1 de aumento de precios. Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de Precios Cuidados de abril, diciendo que no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Para corroborar sus dichos, me reuní con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate y me dijo que 310 millones de kilos disponibles, lo que pasa que a Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores, para ampliar su renta habida cuenta de los porcentajes de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa”, apuntó Feletti en medio de una conferencia de prensa en la que anunció nuevas medidas para frenar la inflación. La yerba Taragüí está entre las marcas que más aumentaron sus precios, con 17,2%.

Las expresiones del funcionario cobran relevancia en medio de la fuerte puja por los precios y por el modelo productivo yerbatero. Las Marías es una de las firmas que fue a la Justicia en contra de la resolución 170, que fija cupos de plantación y reveló que quiere plantar cinco mil hectáreas más. Al mismo tiempo, es una de las industrias correntinas que ofreció 52 pesos por la materia prima, cuando el sector productivo, con mayoría de misioneros, está pidiendo 65 pesos. La posición de la industria hizo caer el último acuerdo de precios.

Feletti también puso el dedo en la llaga. Apuntó a Las Marías en momentos en que Corrientes pretende instalar una “mesa paralela” al INYM, donde se definan las políticas para la yerba mate, de la mano del gobernador Gustavo Valdés, quien juntó a los industriales hace dos días -incluidos algunos de Misiones-. En esa cumbre también hubo dirigentes misioneros de Cambiemos que celebraron la conducción de Valdés, uno de los que apunta a que el radicalismo dispute la interna presidencial opositora en 2023.