Por un choque en Puerto Madero se descubrió el negocio de lavado de dinero del cuñado de “El Mencho” en el país

Gerardo González Valencia cumple perpetua en EEUU, pero antes vivió en Argentina y Uruguay. En la justicia federal hay una causa con dos imputados en juicio. Un prefecto fue la clave

El fiscal federal de Morón Sebastián Basso dio detalles este lunes de la primera avanzada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Argentina, luego de la muerte del líder narco Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Fue en 2009 y todo se descubrió por casualidad: por un choque y un prefecto curioso.

Lo concreto es que los mexicanos habían llegado en esa época a lavar dinero en el país y uno de ellos era un pariente cercano del capo fallecido. Luego, se fueron de Argentina de un día para el otro sin dejar rastro. Incluso, quien les compró el local que habían instalado en el barrio porteño de Puerto Madero nunca pudo pagarles porque no se los ubicaba.

Hace 17 años, tres mexicanos que iban a bordo de un auto tuvieron un accidente de tránsito en Puerto Madero. “Un oficial de Prefectura, que estaba de seguridad en el lugar, tuvo que intervenir y ahí se empezaron a pelear los tres mexicanos con el prefecto. Después los mexicanos se fueron y el oficial tomó la patente del vehículo y le llamó la atención, porque ese vehículo estaba a nombre de una empresa recién creada en la zona oeste, cuyo presidente era una persona de muy escasos recursos”, explicó Basso en diálogo con Radio Mitre.

Desde la Fuerza Federal le dieron intervención a la Fiscalía Federal de Morón de Basso, que comenzó a investigar y a seguir el camino de los mexicanos en el país: “Vimos que eran la avanzada de otros mexicanos. ¿Por qué? Porque empezaron a traer mucho dinero por transferencias bancarias hacia Argentina, millones de dólares“.

El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido por autoridades uruguayas en abril de 2016 luego de haber intentado establecerse en el país junto a su familia (Embajada de EEUU en Uruguay)

¿Qué hacían con ese dinero? “Alquilaban locales importantes en la Ciudad de Buenos Aires y querían poner, y pusieron de hecho, una cadena de supermercados tipo 7-Eleven de Estados Unidos”, detalló el fiscal y agregó que inauguraron un local en Puerto Madero (Corra Mi Lugar) y empezaron a trabajar ahí.

“Después de un tiempo, rápidamente se fueron. Se fueron de la Argentina e, incluso, vendieron un local y el que lo compró no pudo pagarles porque se fueron y ni siquiera sabíamos dónde era”, comentó Basso.

Y siguió: “En el año 2016 surgió esto del cartel Jalisco Nueva Generación y empezamos a atar cabos y nos dimos cuenta de lo que había pasado con los mexicanos: era un grupo de personas vinculadas al jefe del cartel, parientes cercanos, que se dedicaban al negocio financiero del cartel, se llamaban Los Cuinis”.

Según Basso, el principal involucrado era Gerardo González Valencia, hoy ex líder de Los Ciunis: vivió en Argentina entre 2009 y 2010, antes de ser capturado y condenado a perpetua en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.

La mansión del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia en Punta del Este

“Vino con toda su familia a instalarse acá y hasta mandaron a los chicos al colegio. Estuvieron un par de años. Después, por razones que nunca supimos, se fueron a Uruguay. Vivieron primero en una mansión de un argentino en Punta del Este y después en un hotel muy importante en Montevideo, donde ahí fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos”, detalló sobre el pariente de “El Mencho” que se dedicaba al lavado del dinero del cartel.

¿Qué pasó con todo lo secuestrado a la avanzada del cartel de Jalisco? “El dinero del caso está secuestrado y hay dos personas en juicio oral. Uno fue el testaferro, que era taxista, y también otro argentino de apellido Calvete que vivió en Guadalajara junto con ellos, y es el que les armó todo el sistema de mercadeo acá“, dijo sobre el hombre que además tenía nacionalidad uruguaya y que entraba al país con el otro pasaporte y por eso les costó atraparlo.

Así, son los dos argentinos que quedaron imputados en la causa, porque González Valencia, que también está acusado, quedó condenado en EEUU y los mexicanos que vinieron de avanzada volvieron a su país y nunca pudieron extraditarlos.

Documentos del Departamento de Estado de EEUU dan cuenta de que una de las actividades favoritas de “Lalo” era la cacería

¿Quién es Gerardo González Valencia, ex líder de ‘Los Cuinis’?

Conocido también como “Lalo”, Gerardo González Valencia se desempeñó como uno de los líderes y pieza fundamental de la célula delictiva de “Los Cuinis”, el brazo financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de caer preso en Uruguay.

No obstante, su relación con el cartel no era únicamente de negocios, sino familiar: era cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cabe recordar que tanto “Los Cuinis” como el narco fallecido iniciaron su carrera criminal en el llamado Cartel del Milenio, del cual también se desprendieron personajes como Óscar Nava Valencia, mejor conocido como “El Lobo”.

Pese a que ambos grupos delictivos nacieron dentro del Cartel del Milenio, poco a poco “El Mencho” fue estructurando su propio cartel cuyo centro de operaciones se ubicó en el estado de Jalisco en tanto que “Los Cuinis” fijaron sus operaciones al otro lado de la frontera en Estados Unidos.

Gerardo Gonzalez Valencia

A Gerardo Gonzáles Valencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de haber encabezado el brazo financiero del cartel CJNG en el periodo de 2003 a 2016. Y lo acusaron de haber invertido personalmente y coordinado los envíos de varias toneladas de cocaína para su importación a ese país.

“Algunos de estos envíos fueron interceptados por las fuerzas del orden, incluida la incautación de aproximadamente 280 kilogramos de cocaína de un semisumergible interceptado por la Guardia Costera de los EE. UU. y la incautación de 750 kilogramos de cocaína oculta en cadáveres de tiburones congelados con destino a los Estados Unidos e incautados por las fuerzas del orden mexicanas. González-Valencia también dirigió los asesinatos de narcotraficantes rivales y usó y suministró armas para promover la conspiración de narcotráfico”, se lee en el documento emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La vida de lujos y viajes que “Lalo” disfrutóa lo largo de su trayectoria criminal incluye que buscó establecerse junto a su familia en Uruguay con la finalidad de escapar de la ola de violencia que el cartel CJNG había esparcido por distintos estados de la República Mexicana.

Entre viajes a safaris, a Mundiales y a Europa, Gerardo González Valencia logró evadir la justicia hasta que el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal en su contra en abril de 2016, situación que derivó en su detención en Uruguay, donde pasó cuatro años en una prisión. En mayo de 2020 “Lalo” fue extraditado a Estados Unidos y condenado.

