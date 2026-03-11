Por un aumento a los trabajadores del Congreso, los senadores pasarán a cobrar $11,5 millones

Los gremios legislativos acordaron un incremento salarial del 11,9% escalonado entre diciembre de 2025 hasta mayo de este año.

Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un iaumento escalonado de sueldo de 11,9%. Será del 2% por diciembre 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento.

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

Distinto es el aumento para los diputados nacionales. Sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.

Esto llevará las dietas de los senadores a una cifra en bruto cercana a los 11.500.000 pesos, a la que se le debe descontar el 35% por impuesto a las ganancias y lo correspondiente a los aportes previsionales, entre otros ítems.

Resolución firmada por los gremios y las autoridades del Senado y Diputados por aumentos salariales en el Congreso. Foto TN

La resolución fue firmada por el Senado por el secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald y por el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian; por Diputados Laura Oriolo, secretaria Administrativa y Adrián Pagán, secretario Parlamentario; Alejandro Santa, Director Coordinador de la Biblioteca del Congreso; Norberto Di Prospero, secretario General de APL; Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso y Claudio Britos, secretario General ATE Congreso.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, acordaron con los gremios legislativos nuevos aumentos salariales. (Foto: NA /Claudio Fanchi)

Por Fernando Fraquelli-TN

