Por qué Martín Menem sponsorea al equipo de “Chiqui” Tapia

Gentech, la empresa de suplementos dietarios creada por el titular de Diputados, es el segundo auspiciante más importante de Barracas Central.

En las mangas de la camiseta de Barracas Central aparece una marca conocida en la política: Gentech, la empresa de suplementos creada por Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados y figura clave en el círculo de Karina Milei.

Que la firma del jefe de Diputados sea sponsor del club de la familia Tapia no es un detalle menor. Barracas funciona como una prolongación del poder del presidente de la AFA. Es decir que si hay vínculo entre Barracas Central y Gentech, también lo hay entre Martín Menem y “Chiqui” Tapia.

Ahí se mezcla lo empresarial con lo político: Menem es la tercera autoridad del Estado y, al mismo tiempo, dueño de una compañía que hace negocios dentro del ecosistema AFA. La presencia del logo en la camiseta y en la cartelería del estadio termina siendo un recordatorio incómodo: el club del presidente de la AFA y el dirigente libertario que conduce la Cámara Baja comparten más que una coincidencia en la cancha. Es una sociedad de intereses escrita a la vista de todos.

Los tentáculos del presidente de la AFA llegan a todos lados. A pesar de que Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, lo tienen en la mira, en el Gobierno sus dos principales interlocutores son el ya mencionado Menem y Diego Santilli. A Santilli lo conoce desde los años en que el actual ministro del Interior era titular de la cartera de Espacio Público en el Gobierno porteño y Tapia estaba en el Ceamse, una empresa pública de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires que se encarga del transporte y tratamiento de los residuos del AMBA. Tapia estaba en representación de Moyano. Con Martín Menem se conocen del fútbol. La empresa de suplementos alimenticios del sobrino del ex presidente, Gentech, es el segundo sponsor de Barracas Central.

En la política, Tapia tiene una relación inmejorable con Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, quien lo nombró como presidente del Ceamse en representación de la provincia de Buenos Aires, luego de que Jorge Macri lo desplazara de la vicepresidencia. Este cargo al mismo tiempo le permite tener relación con todos los intendentes del conurbano, con quienes, por ejemplo, se reunió a principios de noviembre para dar un informe de su gestión. Asistieron veinte intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Por Rodis Recalt-Revista Noticias