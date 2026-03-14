Por qué la isla de Kharg, que fue blanco de ataques estadounidenses, es importante para Irán

Durante las dos primeras semanas de la última guerra en Medio Oriente, mientras los ataques estadounidenses e israelíes caían sin cesar sobre instalaciones militares y energéticas en todo Irán, un emplazamiento permaneció notablemente intacto.

A pesar de su pequeño tamaño, la isla de Kharg es un pilar fundamental de la economía iraní, ya que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país, lo que significa que cualquier ataque contra ella conlleva el riesgo de una escalada importante.

Pero el viernes, Estados Unidos atacó instalaciones militares en la isla. Según funcionarios estadounidenses y medios estatales iraníes, los sitios relacionados con el comercio de petróleo no fueron atacados. Sin embargo, Trump ha amenazado con atacarlos también si Irán continúa bloqueando el paso de barcos por el estrecho de Ormuz

Un video publicado por el presidente Trump en Truth Social el viernes por la noche y geolocalizado por CNN mostraba ataques estadounidenses en la isla de Kharg, Irán. @realDonaldTrump/Truth Social

La isla de Kharg es un afloramiento de coral de aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, situado a tan solo 25 kilómetros (15 millas) de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico.

Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo brotan de los principales yacimientos de Irán, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran, a través de oleoductos hasta la isla, conocida entre los iraníes como la “Isla Prohibida” debido a los estrictos controles militares.

Sus largos muelles, que se adentran en aguas lo suficientemente profundas como para albergar superpetroleros, convierten a la isla en un enclave crucial para la distribución de petróleo. Procesa el 90 % de las exportaciones de crudo de Irán.

La isla ha sido durante mucho tiempo clave para la economía de Irán. Un documento de la CIA de 1984 afirmaba que las instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero iraní, y su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico del país”. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, declaró recientemente que destruir la terminal “paralizaría la economía iraní y derrocaría al régimen”.

Por Helen Regan y Laura Sharman- CNN