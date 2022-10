¿Por qué Jorge Lanata y Elba Marovecchio viven en casas separadas?

El conductor también se refirió en la Noche de Mirtha Legrand a un tema laboral vinculado a su esposa y Fernando Burlando. Mirá el video.

Jorge Lanata fue al programa de Mirtha Legrand y desarrolló varios tópicos sin apuros ya que hizo un mano a mano con la presentadora de Canal Trece. Además de hablar de política, el conductor de «Periodismo para todos» se refirió a la vida de casado con Elba Marcovecchio y recordó el conflicto de su mujer con Fernando Burlando, con quien solía trabajar.

«Ella laburaba con Burlando, después terminó mal. Es cierto, no le pagaba, yo lo puedo decir», señaló el periodista. En ese marco, Lanata agregó: «En efecto sé que no le pagana porque estuvo un año sin cobrar. Burlando no es una persona que tenga prestigio a nivel jurídico y yo creo que ella de alguna manera lo blanqueaba».

«¿Estabas tan enamorado como para casarte?», le preguntó Mirtha a su invitado. «Sí, yo quería casarme. Bueno, yo se lo propuse. Matrimonios con firma tengo 3, la primera vez me casé con una chica que se llama Patricia, después me casé con Silvina, con Kiwi me case, que es la mamá de Lola», recordó el comunicador.

Y reafirmó: «Realmente tenía ganas y yo se lo propuse. Vivimos en el mismo edificio pero separados igual ahora estamos remediarlo, en algún momento vamos a vivir juntos. Nos vemos todo el tiempo, Elba viene a mi casa en pijama. Estoy enamorado y me casé. Yo tengo 62… a los 60 tener un proyecto es muy importante».