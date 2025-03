¿Por qué el Senado no voltea las designaciones de Milei en la Corte?

Los obstáculos dentro del propio Congreso, las negociaciones de último minuto y la falta de consenso dificultan el avance para rechazar la llegada de García-Mansilla y Lijo al máximo tribunal.

Los presidentes de los tres partidos políticos con más representación en el Congreso, Cristina Kirchner, Martín Lousteau y Mauricio Macri, se manifestaron, cada uno a su manera, contra las designaciones en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que hizo Javier Milei por decreto para la Corte Suprema. Pero, transcurridos diez días desde los nombramientos, el Senado no activó los mecanismos institucionales para revertir esa decisión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?

La respuesta es bastante más larga y compleja que las preguntas. Para cumplir el compromiso público que hizo en noviembre y que reiteró hace diez días, el interbloque de Unión por la Patria (UP), de 34 integrantes, procuró esta semana allanar el camino para convocar a una sesión especial destinada a rechazar los dos pliegos. Para hacerlo requiere garantizarse una mayoría absoluta, de 37 senadores, para dar inicio a la sesión. El rechazo de los pliegos sólo exige 25 votos, un tercio más uno del cuerpo. Hay un obstáculo: la Comisión de Acuerdos ya aprobó un dictamen sobre la candidatura de Lijo, pero todavía no emitió opinión sobre la de García-Mansilla. Para habilitar el tratamiento de los dos pliegos en simultáneo, sin que se requiera una mayoría agravada de 2/3, se debe primero emitir el dictamen que falta. El incumplimiento de ese paso es la última trinchera en la que el oficialismo y sus aliados, la mayoría de la UCR, resisten una ofensiva contra las designaciones por decreto. Superado ese escollo, la oposición tendría el número para avanzar.

La ofensiva se concretará sólo si es contra los dos candidatos en simultáneo. Con tres senadores del interbloque de UP que firmaron el dictamen en favor de Lijo, y con más de una decena que apoya esa candidatura, el peronismo no tiene margen para avanzar sin un quiebre importante si la sesión apunta solo contra el juez federal, a quien la Corte por ahora le cerró las puertas de acceso al máximo tribunal. Los dos o ninguno, dicen en UP. Una reversión de la frase que repetía Santiago Caputo en medio de las negociaciones del año pasado. ¿Tan difícil es emitir dictamen contra García-Mansilla? ¿Por qué?

La batalla se libra en estas horas en la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora de PRO Guadalupe Tagliaferri, única representante del larretismo en la cámara. La discusión podría destrabarse en breve o terminar en un escándalo. El final está abierto. En la comisión, de 17 integrantes, se presentaron hasta ahora dos dictámenes de rechazo contra el nuevo juez de la Corte que en conjunto reúnen 8 firmas, una menos que las necesarias, según confirmaron a Cenital en la comisión.

Uno lo firman la propia Tagliaferri y Lousteau. El otro, seis senadores de UP, pese a que el bloque tiene siete miembros en el cuerpo. ¿Qué firma falta? En realidad, el documento tiene siete firmas, pero hasta el momento en la comisión no dieron validez a la rúbrica de José Mayans, presidente del interbloque de UP. Dejaron trascender el argumento de que la firma no es válida porque el senador no participó de la audiencia en la que García-Mansilla expuso ante el Senado. Ese requisito no figura en el artículo 105 del reglamento, que establece las condiciones para emitir despacho. “La firma es válida. Hay dictamen”, dijeron a Cenital en el despacho de Mayans. ¿Entonces? Tagliaferri está analizando el tema. ¿Y si la decisión termina en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel?

La resistencia del oficialismo combina dos elementos. Por un lado, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, retuvo un proyecto de dictamen de aprobación del pliego de García-Mansilla, que cuenta con cuatro firmas. Si lo presentara, habilitaría el tratamiento en sesión especial, al margen de la discusión sobre las firmas en el pliego de UP. En el Senado corrió ayer la versión de que, llegado el caso, el Gobierno no vería con malos ojos la salida de García-Mansilla de la Corte. Santiago Caputo, asesor estrella del presidente e ideólogo de las designaciones, habría tomado de muy mala manera que el nuevo cortesano haya impedido en tándem con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz la asunción de Lijo. “Se dieron cuenta de que tiene más compromisos con Clarín de los que creían”, dijo un dirigente al tanto de las negociaciones.

Por otro lado, la Casa Rosada hizo gestiones ante los gobernadores de la UCR, otra vez, para que eviten que sus senadores aporten las firmas que faltan. El bloque radical, que preside el correntino Eduardo Vischi, de 13 integrantes, se reunió el jueves a la noche para definir una posición. Hubo discusión. Lousteau, uno de los cuatro radicales que integran la comisión, fue el único que impulsó la idea de una sesión especial para voltear las designaciones por decreto. De los tres restantes, ninguno firmó dictamen. Hay una, la mendocina Mariana Juri, que responde al gobernador Alfredo Cornejo. No es esperable que actúe contra los deseos de la Casa Rosada. Los otros dos, Maximiliano Abad y Carolina Losada, dilatan una definición con el argumento de que hay que hacer un intento por unificar las diferentes posiciones que existen en la bancada. “Nos vamos a dar unos días, para ver si logramos ponernos de acuerdo”, dijeron en el despacho de uno de ellos.

Si llegara a haber dictamen, Losada anticipó que participaría de la sesión especial. Lo mismo harán otros senadores, incluso de PRO, como Luis Juez. En esa instancia, volverán a probarse lealtades. El principio de revelación operará una vez más, ahora para saber qué senadores, a pedido de la Casa Rosada, defienden la idea de que en la designación de jueces de la Corte no es necesaria la intervención de la cámara que ellos mismos integran.

Por Gabriel Sued -Cenital