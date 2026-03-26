Por qué el BCRA tiene reservas netas en rojo pese a la cantidad impresionante de dólares que compra

Mientras la autoridad monetaria sostiene una tendencia récord de adquisición de divisas, hay factores que le impiden recuperar reservas netas



El Banco Central no para de comprar dólares y el acumulado desde enero se acerca a u$s4.000 millones. La racha se extiende a 54 jornadas consecutivas de compras de reservas en el mercado de cambios: a excepción del primer día hábil del año, hasta ahora ha comprado en todas las jornadas y los montos superan ampliamente al 5% del volumen operado que trazó la entidad como referencia cuando renovó el esquema cambiario y monetario. Sin embargo, el stock de reservas netas continúa en rojo.

La autoridad monetaria aprovecha la abultada oferta de divisas en el mercado, sostenida por las liquidaciones de créditos al sector privado y las exportaciones de los sectores del agro, energía y minería, lo cual se combina con una escasa demanda de dólares por bajas expectativas devaluatorias a corto plazo. La racha compradora debería mantenerse durante los próximos meses debido a la temporada de liquidaciones de la cosecha gruesa, que está por arrancar y anticipan que será voluminosa.

Lo llamativo es que la seguidilla de compra de dólares por parte del Banco Central aún no logra darle vuelta a las reservas netas, que se mantienen en terreno negativo. En el mercado se calcula que las reservas netas, restando los vencimientos de Bopreal a doce meses y los depósitos del Tesoro en el BCRA, se ubican en torno a u$s3.000 millones negativos. El desafío ahora será pasar la cuenta a positivo, de la mano de más compras por los dólares con la cosecha gruesa, algo que los operadores seguirán muy de cerca.

Por qué las reservas no mejoran pese a las compras del BCRA

El impedimento del Central para acumular reservas netas y darle vuelta a las cifras es fundamentalmente el pago de deuda en moneda extranjera. Los constantes vencimientos con organismos internacionales drenan las arcas de la entidad y hacen que lo que ingrese por un lado salga por otro. De hecho, las compras oficiales de divisas en el mercado, que en lo que va del año ascienden a u$s3.929 millones, tienen como destino parte del próximo pago a los tenedores de títulos Bonares y Gobales, programado para julio.

Los pagos de deuda también explican los constantes retrocesos en las reservas brutas, que en el mercado suelen llamar la atención porque se dan al mismo tiempo que la entidad registra compras. A la vez, se suma la volatilidad en el precio del oro: el Central posee casi 2 millones de onzas troy, por lo que las fuertes subas que tuvo la cotización del metal en los últimos meses beneficiaron a las reservas, pero las recientes bajas marcaron un retroceso.

De acuerdo con cálculos de la consultora 1816, en lo que resta de 2026 el Gobierno enfrentará vencimientos por más de u$s13.500 millones. El mayor peso se encuentra en los pagos a organismos internacionales (excluyendo al FMI), que ascienden a u$s4.600 millones, seguidos por los bonos soberanos en dólares, cuyos vencimientos en manos privadas son de u$s3.900 millones. Le siguen los pagos al FMI, netos de desembolsos, por u$s2.600 millones. Después se ubican los pagos por repos del BCRA (u$s1.400 millones) y los vencimientos de Bopreal (u$s1.000 millones).

Para el próximo año, según el cálculo, el total de vencimientos asciende a u$s26.000 millones. Es decir, entre lo que resta de 2026 y el total de 2027 los compromisos de deuda en moneda extranjera son de casi u$s40.000 millones. En el acumulado, el mayor peso se encuentra en los bonos soberanos en dólares, cuyos vencimientos en manos privadas totalizan u$s12.000 millones. Los analistas esperan que en algún momento el Gobierno acceda al mercado internacional para refinanciarlos, pero el ministro Luis Caputo asegura que no lo hará y optará por “financiamiento alternativo”.

Reservas netas en rojo, pero con señal positiva

“Con semejante ritmo de compras, el foco vuelve a las reservas, particularmente en las netas. A partir de la última planilla de liquidez en moneda extranjera del BCRA, publicada el viernes, las reservas netas a fines de febrero se ubicaban en torno a u$s2.888 millones negativas en su medición más exigente, neteando como pasivo de corto plazo a los vencimientos de Bopreal a doce meses vista y los depósitos del Gobierno en el BCRA”, detalla Portfolio Personal Inversiones.

El bróker de bolsa estima que la semana pasada las reservas netas se ubicaban en u$s2.950 millones, “erosionadas en parte por la reciente caída del precio del oro”. Incluso, precisa, el cálculo aún no incorpora plenamente las bajas de los últimos dos días, que implican una reducción adicional de u$s639 millones en las tenencias del BCRA. En lo que va de marzo (desde que inició la guerra en Medio Oriente), la valuación del oro retrocede 13% e impacta en las reservas con una baja de u$s1.300 millones.

El equipo de Guardian Capital destaca como señal positiva el hecho de que el Tesoro empezó a afrontar vencimientos grandes con dólares propios depositados en su cuenta del Banco Central, en referencia a los pagos que realizó la semana pasada a organismos internacionales como el BID y Fonplata. Esto evita que caigan las reservas netas, ya que los depósitos del Tesoro no son parte de esa contabilidad, y se refleja sólo en las tenencias brutas.

“La evolución de las reservas netas dependerá de si el Tesoro recurre a compras de dólares al Banco Central (lo que presiona a la baja las reservas netas) o utiliza sus propios depósitos en moneda extranjera (sin impacto en las reservas netas porque ya están contabilizados como pasivos de corto plazo, aunque se trata de un recurso finito)”, agrega el analista Pedro Siaba.

Siaba afirma que a partir de ahora el calendario de vencimientos abre una ventana favorable para acumular reservas: los pagos de deuda en moneda extranjera son relativamente acotados en el corto plazo, a lo que se suman la liquidación de la cosecha gruesa y el esperado desembolso de u$s1.040 millones del FMI a fines de abril por la aprobación de la primera revisión del programa crediticio. Para dimensionar, resalta, en lo que resta de marzo los compromisos ascienden a u$s362 millones, mientras que en abril totalizan apenas u$s348 millones.

Por José Carmona – IP