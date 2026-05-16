¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita habrían atacado en repetidas ocasiones a Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, sin hacer públicos estos bombardeos, según afirmaron medios estadounidenses. Represalias “secretas” que buscan evitar una escalada generalizada en la región, según analistas.

Al menos dos países del Golfo habrían bombardeado “secretamente” a Irán desde el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Los Emiratos Árabes Unidos habrían atacado varias instalaciones iraníes, entre ellas una refinería de petróleo a principios de abril, según afirmó el ‘Wall Street Journal’ el lunes 11 de mayo, citando fuentes “informadas”.

Arabia Saudita también habría bombardeado “en numerosas ocasiones” a Irán desde finales de marzo, reveló la agencia de noticias Reuters el martes, citando “dos fuentes oficiales occidentales y dos funcionarios iraníes”.

Riad y Abu Dabi “tienen capacidad militar para hacerlo”

No ha habido ninguna confirmación oficial de esta posible escalada del conflicto en Medio Oriente, ni por parte de Washington y los países del Golfo implicados, ni de las autoridades iraníes. Sería, en todo caso, la primera vez que estos países habrían atacado militarmente a Irán.

“En cuanto a los bombardeos de los Emiratos Árabes Unidos, existen fotografías que parecen confirmar la participación militar emiratí“, estima Veronika Hinman, del equipo de Educación Militar Profesional (PME) de la universidad de Portsmouth.

Analistas militares independientes detectaron en redes sociales imágenes de aviones Mirage de fabricación francesa y drones chinos Wing Loong —material del que disponen los Emiratos Árabes Unidos— sobrevolando Irán.

Para evaluar la credibilidad de las afirmaciones sobre los ataques emiratíes y sauditas, “hay que preguntarse primero si tienen capacidad militar para ello”, señala Shahin Modarres, especialista en Irán y conflictos en Medio Oriente del International Team for the Study of Security (ITSS) de Verona.

Para este experto, la respuesta es un rotundo sí.

“Ambos países cuentan con las fuerzas aéreas más modernas y mejor equipadas de la región. No hay duda de que tienen los medios para llevar a cabo ataques de precisión contra instalaciones iraníes”, explica Shahin Modarres.

¿Tienen la voluntad política para hacerlo? Eso es otra historia. De hecho, justo antes del inicio de la guerra, se negaban incluso a permitir que Washington utilizara su espacio aéreo para atacar a Teherán, subraya el ‘Wall Street Journal’. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos querían evitar verse arrastrados a este conflicto.

¿Un mensaje de advertencia a Teherán?

Pero la guerra ha puesto a prueba duramente esa voluntad de neutralidad. Irán atacó a estos dos países del Golfo con drones y misiles para hacer que el precio de la guerra desencadenada por Washington y Tel Aviv fuera lo más costoso posible para todos.

“Si Arabia Saudita fue golpeada, ningún país fue tan atacado como los Emiratos Árabes Unidos“, señala Veronika Hinman.

Irán lanzó “más de 2.800 drones y misiles contra los EAU, incluso más que contra Israel”, destaca el ‘Wall Street Journal’.

FOTO DE ARCHIVO: Personas hacen compras antes del mes sagrado del Ramadán en un centro comercial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 22 de marzo de 2023. REUTERS – Abdel Hadi Ramahi

¿Se llegó al límite? Si se confirma la información de los medios estadounidenses, el objetivo sería “reequilibrar la disuasión y establecer un precedente: si Irán puede imponer costos a las infraestructuras del Golfo, entonces los Estados del Golfo también pueden imponer costos dentro de Irán“, explica Andreas Krieg, especialista en seguridad en Medio Oriente del King’s College de Londres.

La decisión emiratí de recurrir a la fuerza para enviar un mensaje a Teherán sorprende menos a los expertos consultados por France 24.

“Los Emiratos Árabes Unidos tienen una postura más agresiva: han advertido oficialmente que tenían derecho a defenderse y se han alineado más estrechamente con Israel desde el punto de vista operativo”, enumera Shahin Modarres.

Archivo: buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. © Reuters/Stringer

Israel, en particular, envió defensas antiaéreas y tropas para ayudar a Abu Dabi a defenderse de los bombardeos iraníes.

Arabia Saudita, por su parte, “ha mostrado una actitud mucho más cautelosa, privilegiando los canales diplomáticos a través de Pakistán, Omán y Qatar para dejar en claro que no quería en absoluto unirse a una guerra del lado de Israel”, señala Andreas Krieg.

Bombardeos “discretos”

De ahí la importancia de mantener estos ataques en secreto.

“La idea es evitar en la medida de lo posible que estos bombardeos provoquen una escalada de tensiones”, afirma Veronika Hinman.

Al no reconocerlos, Arabia Saudita “no quería humillar públicamente a Irán, lo que probablemente habría obligado a Teherán a responder. Es un mensaje dirigido a las autoridades, quienes deben saber de dónde proviene el ataque, no a todo el país”, precisa Andreas Krieg.

Para este especialista, los Emiratos Árabes Unidos tienen aún más necesidad de mantener estos bombardeos en secreto.

La negación plausible es esencial para ellos, ya que “no quieren que estos ataques alimenten el discurso iraní que presenta a los Emiratos Árabes Unidos como el socio árabe de Israel”, subraya Andreas Krieg.

Irán, por su parte, se encuentra ante un dilema. En caso de reanudarse las hostilidades al término del alto el fuego con Estados Unidos, ¿puede Teherán permitirse retomar su estrategia de bombardeos indiscriminados en la región? Las autoridades iraníes “deben ahora tener en cuenta la posibilidad de represalias directas por parte de los países del Golfo“, señala Andreas Krieg.

Esto es a la vez peligroso militarmente para Teherán y potencialmente dañino para su imagen.

“Su línea oficial es presentar a Irán como víctima de una guerra de agresión por parte de Estados Unidos y su aliado israelí. Pero una participación más abierta de los países del Golfo debilitaría esa versión“, estima Shahin Modarres.

Con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos estancadas, ¿habrá salida a la guerra? Collage realizado por France 24. © France 24

Pero también es arriesgado para los dos países del Golfo.

Aunque quieran seguir manteniéndose al margen de esta guerra, “desde el momento en que han bombardeado dentro de Irán, la línea entre ataques defensivos y participación activa en el conflicto se vuelve difusa”, asegura Andreas Krieg.

Esto es especialmente peligroso para los Emiratos Árabes Unidos: “Irán percibe a Abu Dabi como más amenazante debido a su postura diplomática ya de por sí más agresiva”, señala Andreas Krieg.

Si se confirman estos primeros ataques contra Irán por parte de países del Golfo, podrían dejar huellas a largo plazo.

“Difícilmente se puede dar marcha atrás después para retomar negociaciones como si nada hubiera pasado”, juzga Veronika Hinman.

En efecto, “probablemente estamos asistiendo al surgimiento de una voluntad de estos países del Golfo de garantizar su propia defensa sin depender siempre del apoyo de Estados Unidos“, estima Shahin Modarres.

En otras palabras, Estados Unidos puede quizás, a corto plazo, alegrarse de ver a otros países de la región involucrarse militarmente contra Irán… pero a más largo plazo, es quizás la señal de que estos países quieren emanciparse del escudo protector del Capitán América.

Por Sébastian Seibt-France24

