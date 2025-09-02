Por la crisis política, Milei decidió modificar el itinerario de su gira por EE.UU

Si bien no hubo una explicación oficial acerca de la modificación en el itinerario, queda claro la severa crisis que atraviesa el Gobierno obligó al jefe de Estado a recalibrar para evitar exponerse a nuevas críticas.

Acorralado por el escándalo de los audios de la Andis, las denuncias a periodistas, y el dólar descontrolado (en Gobierno reconocen que hay “zozobra”), el presidente Javier Milei decidió modificar el itinerario de su gira por EE.UU. prevista para esta semana. Descartó su escala en Las Vegas en dónde asistiría al espectáculo de su ex pareja, Fátima Florez.



Si bien no hubo una explicación oficial acerca de la modificación en el itinerario, queda claro la severa crisis que atraviesa el Gobierno obligó al jefe de Estado a recalibrar para evitar exponerse a nuevas críticas, mientras su hermana es señalada como parte de una trama de corrupción y se filtran audios de su supuesta autoría dentro y fuera del país.

En ese marco, la Casa Rosada confirmó hoy de manera informal que el Presidente solo asistirá a Los Angeles, en la costa oeste de los EE.UU. en donde tendrá un encuentro con inversores invitado por Michael Milken, quien preside al Instituto Milken.



El presidente libertario viajó el año pasado a uno de estos encuentros, en donde tuvo un encuentro con Elon Musk, Gianni Infantino y el entrenador de fútbol, Guillermo Barros Schelotto. Un viaje que duró tres días y que costó U$S 200 mil según publicó PERFIL en junio del año pasado.



El Presidente partirá para los EE.UU. El miércoles por la noche, luego de cerrar la campaña bonaerense en el partido de Moreno junto a la plana mayor de La Libertad Avanza, y regresará al país para monitorear las elecciones que el próximo domingo se desarrollarán en territorio bonaerense.

Si bien en la Casa Rosada dejan trascender desánimo respecto de los resultados del próximo domingo y reconocen que se enfocan en la elección del 26 de octubre, el jefe de Estado retomará su agenda internacional una vez realizadas las elecciones en las 8 secciones electorales bonaerenses.



También en Los Angeles, el Presidente tendrá un encuentro con empresarios del sector hotelero y hasta podría haber foto con la estrella del tenis, Rafael Nadal.

Hacia fin de mes, Milei desplegará nuevamente parte de su agenda internacional cuando asista a la Asamblea Anual de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), en donde deberá exponer ante el plenario. La Asamblea se desarrollará entre el 23 y el 29 de este mes, pero no hay precisiones acerca de qué días estará presente el jefe de Estado argentino en la ciudad de Nueva York.

Por Pablo Varela-Perfil