Por escasez de controladores aéreos, los principales aeropuertos estadounidenses sufren paros y cancelaciones

Varios aeropuertos importantes de Estados Unidos emitieron el jueves órdenes de paro en tierra o retrasos debido a la escasez de personal de controladores aéreos, como consecuencia de los crecientes efectos del cierre del Gobierno federal, que ya lleva 23 días.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), situado a las afueras de la capital estadounidense, publicó un programa de retrasos en tierra. Los aeropuertos internacionales Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey, LaGuardia (LGA), en Nueva York, y George Bush Intercontinental, en Houston, emitieron órdenes de paro en tierra debido a la falta de personal, y suspendieron temporalmente todas las salidas.

Según la información más reciente de la Administración Federal de Aviación (FAA), las salidas hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington tienen un retraso promedio de 31 minutos a las 21:30 hora local del jueves (01:30 GMT del viernes).

De acuerdo con los datos de FlightAware, más de 5.000 vuelos, con destino a Estados Unidos o con partida desde ese país han sufrido retrasos, con 80 cancelaciones.

Desde comienzos de este mes, unos 13.000 controladores aéreos y 50.000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continuaron trabajando sin recibir salario. La TSA es responsable de la seguridad en los controles de los aeropuertos estadounidenses.

“Tememos que haya importantes retrasos, interrupciones y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos del país durante esta temporada festiva“, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Fuente: NA

