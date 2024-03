Polémica por la desvalorización de activos de YPF

La compañía informó pérdidas por 1277 millones de dólares en su balance de 2023

Por lo bajo en la empresa acusan a Pablo González de inflar la cotización de una serie de áreas maduras para justificar inversiones donde supuestamente se venía perdiendo dinero. La respuesta de González.

La petrolera YPF informó esta semana que el año pasado su balance registró una pérdida de 1277 millones de dólares en comparación con los 2234 millones que había ganado en 2022. Fuentes de la compañía aseguraron que ese derrumbe fue “generado principalmente por una provisión por desvalorización de activos”. Lo que hizo el directorio de la compañía la semana pasada fue recortar en 1800 millones de dólares la valuación de 55 áreas convencionales en las que tiene previsto ceder el control. Desde la empresa dejaron trascender que no se está afectando el patrimonio para favorecer a un eventual comprador, sino que se está “sincerando” el precio de áreas que estaban sobrevaluadas, lo que motivó la reacción de Pablo González, titular de la compañía en el último tramo de la presidencia de Alberto Fernández.

Como informó Página/12 la semana pasada, por lo bajo en la empresa comandada por Horacio Marín acusan a la gestión de González de haber mantenido la cotización de esas áreas por encima de lo que correspondía para poder justificar inversiones donde supuestamente se venía perdiendo dinero. La especulación es que en algunos casos puede haber tenido motivaciones políticas, pues González aspiraba a ser gobernador de Santa Cruz.

La difusión de estas versiones, motivó la reacción del propio González. El contador Hernán Letcher, quien durante la gestión de González se desempeñó como director de YPF Litio y coordinador de presidencia en la petrolera, publicó este viernes en la red social X (ex Twitter) el descargo de González. Lo hizo luego de que el tema fuera levantado por el periodista Marcelo Bonelli en su panorama empresario del diario Clarín.

“Hoy en Clarín el periodista Marcelo Bonelli escribe, entre otras cosas, que en YPF y bajo la Presidencia de Pablo González se ‘disfrazó en el balance una pérdida de U$S 1.800 porque se sobrevaluaron los activos (yacimientos) para esconder pérdidas y a la vez justificar la explotación de decenas de pozos caducos (sic) en Santa Cruz’. Me comuniqué con Pablo para que me diga su opinión al respecto. Detallo su respuesta”, aseguró Letcher.

“Resulta imposible, en una compañía como YPF que cotiza en la Bolsa de Bs As y de Nueva York, que una persona “esconda pérdidas” ya que los Estados Contables que presentan los resultados económicos y financieros de manera pública, se realizan siguiendo las estrictas normas bursátiles, cada tres meses, y con controles de transparencia y prácticas anticorrupción”, sostuvo González.

Luego el ex presidente de YPF destacó los resultados que obtuvo la empresa durante su gestión al afirmar que “el 10 de marzo del año pasado se presentaron los resultados y el plan de crecimiento de la compañía justamente en la Bolsa de Nueva York mostrando el crecimiento exponencial de producción de hidrocarburos (el mayor interanual de los últimos 25 años) y los grandes proyectos como por ejemplo GNL”.

“En relación a las reservas petroleras, esto implica un complejo proceso técnico de determinación que impide “dibujar” reservas (el índice de reemplazo de reservas fue 24% superior al año anterior). Sostener lo contrario es faltarle el respeto a los miles de trabajadoras y trabajadores que día a día demuestran su profesionalidad a lo largo y ancho del país”, subrayó González.

Por último, el ex presidente de YPF apuntó los cañones contra la actual conducción de la compañía al asegurar que “en todo caso, lo que resulta evidente, es que hoy ajustaron el valor a la baja de los pozos maduros para justificar la venta (donde, por cierto, habrá que tener en cuenta por ejemplo el pasivo ambiental). Esto será una cuestión a analizar y justificar ante los accionistas con las mismas normas de transparencia que siempre se respetaron”.

De ese modo, González devolvió el golpe al sembrar dudas sobre la desvalorización de activos que aprobó el directorio de YPF la semana pasada. Muchas de esas áreas en las que se ajustó el precio a la baja ahora buscan ser vendidas a petroleras independientes que se especializan en la gestión de yacimientos maduros y que se verán beneficiadas por la revaluación que llevó adelante el nuevo directorio.