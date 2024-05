Polémica en Trelew: ATE cuestiona el aumento del 70% a la planta política

En tiempos de crisis por la situación económica que se vive a nivel nacional, la planta política de la ciudad chubutense quedó en el centro de la polémica luego de incrementarse en un 70% los salarios

Son tiempos de crisis económica a nivel nacional, la cual está marcada por la inflación mensual que golpea el bolsillo de los trabajadores, en un escenario en el cual muchos sueldos no aumentan acorde a la suba en los precios de los alimentos, el transporte público, los servicios públicos como el gas o la electricidad, entre otras cosas.



Sin embargo, en algunas regiones del país y sectores laborales la crisis económica parecería no impactar de la misma manera.



Es que en las últimas horas la localidad chubutense de Trelew quedó en el centro de la polémica luego de que la planta política se aumentara en un 70% los salarios, y desde el gremio de estatales advierten que lo que ofrecen a los trabajadores es apenas un dígito.



Dicho aumento generó malestar de parte del ala gremial, de modo que los trabajadores municipales recibieron por parte del Municipio una oferta que consta de un aumento del 7% para mayo y del 8% para el mes de junio, cuyos incrementos han considerado inadecuados.



Así lo explicó la secretaria general de ATE Trelew, Valeria Valdés: “Hacienda nos ofrece dichos montos argumentando que el Municipio no está recaudando lo suficiente. Sin embargo, el enojo de los compañeros radica en el aumento del 70% otorgado a la planta política en marzo, lo que muestra una falta de equidad en la distribución de los recursos”.



Cabe recordar que la localidad de Esquel también fue un foco de conflicto salarial en la Provincia, el cual tuvo como protagonistas al Ejecutivo y al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME). Finalmente, se les otorgó a los trabajadores un incremento salarial del 45% acumulativo, estando dentro de los mejores rangos en la jurisdicción patagónica.

Fuente: LTP