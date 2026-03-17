Polémica en la Fuerza Aérea: pese a compra de cazas F-16, por falta de fondos hay menos vuelos y ejercicios

La falta de mejoras en el presupuesto complica la operatoria de la Fuerza Aérea, que sigue sin recuperar su capacidad plena. Detalle de los números en rojo

Mientras continúa en la indefinición la fecha para que el sistema de armas F-16 vuelva a levantar vuelo en la Argentina, una serie de datos expuestos de forma oficial levantan polvareda en torno a la Fuerza Aérea. Ocurre que, según datos del informe más reciente divulgado por la Oficina Nacional de Presupuesto, el arma en cuestión cerró 2025 con números en rojo en términos de horas de operación y ejercicios por falta de presupuesto. Se indicó que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) sufrió la “falta de disponibilidad” de recursos para cubrir aspectos como el costo de combustible aeronáutico y realizar el mantenimiento pertinente que demandan radares y aeronaves. Al mismo tiempo, se señalan falta de avances en la recuperación u optimización de las unidades C/KC-130 Hércules y T-6C+ Texan II. Tampoco se registran novedades presupuestarias ligadas a la aplicación de mejoras o directamente el reemplazo de los aviones de combate A-4Ar Fighting Hawk, en tierra desde julio de 2024.

El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, al que accedió iProfesional recientemente, afirma que, “midiendo la cantidad de horas de operación y de ejercicios”, el cierre de 2025 fue con un registro donde quedó en evidencia “un desvío negativo en ambas medidas”.

Los problemas de presupuesto complican a los F-16

Y que ese resultado “se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones”.

En concreto, el informe señala que las horas de operación bajaron 36,6% durante el último trimestre de 2025, mientras que los ejercicios evidenciaron una merma superior al 61 por ciento. Plataformas especializadas como Zona Militar precisan que, pasados esos porcentajes a unidades de medidas, la operación de la FAA fue de 98.156 horas en lugar de las 154.877 previstas en su programación anual. Los ejercicios, en tanto, apenas alcanzaron los 21 de los 54 planificados.

“Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea registró una ejecución $309.797,3 millones (98,7% del crédito vigente), principalmente en Gastos en Personal (71,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $538,9 millones alcanzando el 100% de ejecución del crédito vigente”, se detalla en el documento.

“Los ejercicios realizados responden a tres tipos: específicos, conjuntos y combinados. Entre los entrenamientos específicos, se menciona a modo de ejemplo el ejercicio ‘Glaciar 2025’ realizado en la zona cordillerana de Neuquén, con el objetivo de preparar a las tripulaciones y medios aéreos para maniobrar en este tipo de ambientes”, añadió la dependencia oficial.

Para luego concluir: “A su vez, entre los ejercicios conjuntos y combinados se encuentra ‘Solidaridad 2025’, que comprende simulacros para brindar asistencia humanitaria ante emergencias y se realizó coordinando efectivos y medios de las fuerzas armadas de Argentina y Chile, en Puerto Montt”.

Otra controversia por contrato para los F-16

Al margen de que aún siguen sin volver a operar, lo cierto es que el despliegue de los primeros cazas F-16 adquiridos a Dinamarca continúa sumando capítulos que dividen las opiniones y amaga encender nuevas polémicas. Otra novedad en ese sentido corresponde al contrato por algo más de u$s33 millones cerrado con la firma canadiense Top Aces para el entrenamiento de los pilotos argentinos que, se sabe, operarán el sistema de armas hoy con base en el Área Material de Río Cuarto.

La controversia en torno a ese acuerdo está en si el Gobierno que encabeza Javier Milei deberá cubrir semejante cifra en un contexto de, según pregona La Libertad Avanza (LLA) siempre que puede, escasez de fondos públicos. Precisamente, el tenor del número redundó en la intervención de la FAA, que buscó aportar claridad al pacto recién rubricado.

Según se indicó, el acuerdo implica una capacitación que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. La formación se realizará, precisamente, en la provincia de Córdoba. Respecto de la forma en que se abonará dicho contrato, y ante las críticas por lo elevado del monto a cubrir, tanto la FAA como fuentes militares especializadas salieron a aclarar que la cifra no será cubierta por el estado argentino.

Por el contrario, se puntualizó que “el citado acuerdo fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos con dicha empresa”. Se subrayó que el contrato comprende una “Letter of Agreement (LOA)” establecida con el gobierno estadounidense en diciembre de 2024.

Vale señalar que Top Aces, de origen canadiense aunque con operaciones en Estados Unidos, es considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en lo que respecta a entrenamiento aéreo avanzado. “Los servicios que brinda Top Aces tienen una alta demanda entre fuerzas aéreas europeas, de EE.UU., Canadá, Australia, entre otros bloques o países”, se indicó.

Por Patricio Eleisegui – IP