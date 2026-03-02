Polémica con los F-16: el rol de EE.UU. y los millones destinados para entrenar a los pilotos en Top Aces

Se firmó un acuerdo con una empresa especializada en entrenamiento aéreo que generó suspicacias por los montos acordados. Aclaración de la Fuerza Aérea

Al margen de que aún siguen sin volver a operar, lo cierto es que el despliegue de los primeros cazas F-16 adquiridos a Dinamarca continúa sumando capítulos que dividen las opiniones y amaga encender nuevas polémicas. La última novedad en ese sentido corresponde al contrato por algo más de u$s33 millones cerrado con la firma canadiense Top Aces para el entrenamiento de los pilotos argentinos que, se sabe, operarán el sistema de armas hoy con base en el Área Material de Río Cuarto. La controversia en torno a ese acuerdo está en si el Gobierno que encabeza Javier Milei deberá cubrir semejante cifra en un contexto de, según pregona La Libertad Avanza (LLA) siempre que puede, escasez de fondos públicos. Precisamente, el tenor del número redundó en la intervención de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que buscó aportar claridad al pacto recién rubricado.

Según se indicó, el acuerdo implica una capacitación que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. La formación se realizará, precisamente, en la provincia de Córdoba. Respecto de la forma en que se abonará dicho contrato, y ante las críticas por lo elevado del monto a cubrir, tanto la FAA como fuentes militares especializadas salieron a aclarar que la cifra no será cubierta por el estado argentino.

Por el contrario, se puntualizó que “el citado acuerdo fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos con dicha empresa”. Se subrayó que el contrato comprende una “Letter of Agreement (LOA)” establecida con el gobierno estadounidense en diciembre de 2024.

“En consecuencia, la ejecución de este acuerdo no representa un gasto adicional, ya que se integra al presupuesto comprometido bajo dicha LOA”, detallan plataformas especializadas como Zona Militar, donde además se explica que “la solución de capacitación y entrenamiento fue propuesta por Washington como parte del paquete integral asociado a la venta de los F-16”.

“… esta no es la primera participación de Top Aces en el programa Peace Condor, ya que la compañía prestó servicios de capacitación a personal de la Fuerza Aérea Argentina en sus instalaciones de Mesa, Arizona, EE.UU. En aquella ocasión, técnicos de la institución realizaron un curso general y de especialización, como parte de su capacitación para operar y mantener a los cazas F-16 Fighting Falcon”, precisó la fuente.

Vale señalar que Top Aces, de origen canadiense aunque con operaciones en Estados Unidos, es considerada una de las empresas líderes a nivel mundial en lo que respecta a entrenamiento aéreo avanzado. “Los servicios que brinda Top Aces tienen una alta demanda entre fuerzas aéreas europeas, de EE.UU., Canadá, Australia, entre otros bloques o países”, se indicó.

Cuándo volverán a volar los cazas F-16

Hoy por hoy, los F-16 reposan en los hangares del Área Material de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Si bien la flotilla no ha vuelto a operar desde que arribó al país, está previsto que ocurran vuelos durante la primera parte de marzo. Dicha actividad tendrá lugar en el marco del programa de entrenamiento y adaptación al sistema de armas que promueve la FAA.

“Al principio, se había hablado de que los vuelos iban a comenzar durante enero, pero a raíz de algunas demoras este proceso se postergó”, señalaron fuentes de esa provincia. Se agregó que los cazas “permanecen en proceso de alistamiento técnico y adecuación de sistemas, mientras avanzan los programas de formación de personal técnico y pilotos”.

Los aviones en cuestión incorporan el sistema ILIAS, el cual de manera digital integra “inventarios, trazabilidad de componentes y mantenimiento de flota en un único entorno”. Dicha arquitectura representa un salto tecnológico al que los militares argentinos aún deben adaptarse.

En qué momento llegarán más cazas F-16 a la Argentina

El aparato militar argentino mantiene un diálogo fluido con Dinamarca para terminar de diagramar el arribo de la segunda tanda de F-16 adquiridos a esa nación europea. Hasta el momento, se mantiene la idea de que otros 6 cazas lleguen a la Argentina recién en diciembre de este año.

Como expuso iProfesional hace varias semanas, se prevé que personal militar de Estados Unidos y Dinamarca muestre presencia en el país hasta tanto concluya el entrenamiento de los aviadores nacionales.

En torno a la cartera de Defensa se afirma que el entrenamiento de los pilotos argentinos demorará gran parte de 2026.

La flotilla con base en Córdoba está integrada por dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM. La compra total a Dinamarca fue por 24 aeronaves de guerra por un monto del orden de los 300 millones de dólares.

