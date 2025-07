¿Podrá el reconocimiento de Francia a un Estado palestino dar oxígeno a la “solución” de dos Estados’?

Francia dará en septiembre reconocimiento oficial a un Estado palestino, convirtiéndose en la nación europea más poderosa en adoptar la medida. La decisión del presidente Emmanuel Macron podría ser seguida por más miembros de Naciones Unidas y dar fuerza a la propuesta de solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Al menos 142 de los 193 países miembros de la ONU ofrecen reconocimiento jurídico a Palestina.

Francia reconocerá oficialmente la existencia de un Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, anunció el jueves el presidente Emmanuel Macron. Con la decisión, Francia se convertirá en el país más poderoso de Europa —y el único miembro del G7— que da reconocimiento a Palestina como miembro pleno de la comunidad internacional.

Al anunciar la medida, Macron destacó la urgencia de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y la necesidad de dar soporte a la creación de un Estado palestino, como una vía —la única posible, según sus promotores— hacia la paz. La propuesta, o como ha sido llamada durante décadas, ‘la solución de dos Estados’, agoniza y ha perdido el apoyo de Estados Unidos.

La prioridad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y llevar ayuda a la población civil.

La paz es posible.

Necesitamos un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y ayuda humanitaria masiva para el pueblo de Gaza. También debemos garantizar la desmilitarización de Hamás, asegurar y reconstruir Gaza. Y, por último, debemos construir el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y asegurar que, al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en la región.

—Emmanuel Macron, presidente de Francia.

La medida podría tener impacto en cómo las negociaciones sobre el futuro del pueblo palestino son conducidas en el ámbito internacional, aunque por ahora sea complejo dilucidar cómo la decisión tendrá un efecto práctico o inmediato en la realidad de los palestinos en la Franja de Gaza y ante la guerra de Israel en el enclave asediado, que ha creado una catastrofe humanitaria.

Reacciones en Cisjordania ocupada e Israel a reconocimiento de Francia de Estado palestino

“Esta solución es la única vía que puede satisfacer las legítimas aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos. Ahora debe llevarse a cabo lo antes posible”, escribió Macron en una carta dirigida al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, en la que confirmaba su decisión. “La perspectiva de una solución negociada al conflicto en Medio Oriente parece cada vez más lejana. No puedo resignarme a ello”, afirmó.

El anuncio ya ha dado lugar a toda suerte de reacciones, dentro y fuera de Francia, que van desde los elogios hasta la condena. El presidente palestino, Mahmud Abbas, cuyo partido —Fatah— es rival de Hamás, celebró la decisión de Macron como una “victoria para la causa palestina”.

(ARCHIVOS) El presidente francés Emmanuel Macron (izquierda) estrecha la mano del presidente palestino Mahmoud Abbas en su sede de la ciudad cisjordana de Ramala, el 22 de enero de 2020. El presidente francés anunció el 24 de julio de 2025 que su país reconocería oficialmente al Estado palestino durante una reunión de la ONU en septiembre, convirtiéndose en la nación europea más poderosa en anunciar tal medida. © Ludovic Marin, AFP

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció el cambio de postura de uno de los aliados más cercanos de su país en Europa y argumentó que la decisión premia a Hamás —considerado para algunos países un grupo terrorista— que llevó a cabo el 7 de octubre de 2023 uno de los ataques más mortíferos en la historia de Israel.

“Tal medida recompensa el terrorismo y corre el riesgo de crear otro proxy iraní, tal como lo fue Gaza”, afirmó en un comunicado. “Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para convivir en paz con él”.

Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha alineado cada vez más con los intereses de Israel, restó importancia y peso a la decisión de Macron: “Lo que él diga no importa”, dijo el mandatario republicano a un grupo de periodistas en la Casa Blanca. “Es un tipo muy bueno. Me cae bien, pero esa declaración no tiene peso”.

Palestinos se reúnen para recibir alimentos de una cocina benéfica, en medio de una crisis alimentaria, en la ciudad de Gaza, el 25 de julio de 2025. © Dawoud Abu Alkas, Reuters

“Miren, él es un tipo diferente. Está bien. Es un jugador de equipo, más o menos. Pero aquí está la buena noticia: lo que él diga no importa. No va a cambiar nada”, reseñó Trump, quien este año reveló un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos a países árabes vecinos para “transformar” el enclave en una suerte de resort turístico: la “Riviera del Medio Oriente”. También ha dado su respaldo tácito a la expansión colonizadora de Israel en Cisjordania (ya ocupada).

De momento, Estados Unidos ya descartó su asistencia a la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre la ‘solución de dos Estados’, según ha confirmo el jueves el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Detrás de la decisión de Macron

“[Macron] se ha colocado en una posición delicada, tomando un paso que una sucesión de presidentes franceses había evitado, en un momento en que Hamás no ha desarmado en Gaza y la creación de un Estado palestino nunca ha parecido más lejana”, apunta Roger Cohen, para el diario estadounidense ‘The New York Times’.

El analista John Leicester, quien escribe para la agencia AP, cree que Macron ha hecho un cálculo sobre el que podría quizá ser el legado más importante, al menos de su segundo mandato: “No actuar con decisión ante la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Gaza podría, cuando se escriban los libros de historia, ser una mancha”.

Pese a estos argumentos, Macron tomó una decisión compleja y que lo sitúa en una cuerda floja: Francia, que alberga la mayor comunidad musulmana de la Unión Europea, así como la mayor población judía fuera de Israel y Estados Unidos.

Las viviendas improvisadas de la comunidad beduina palestina Jahalin, abajo, se ven junto al asentamiento israelí de Maale Adumim, en Cisjordania, el lunes 2 de junio de 2025. © Mahmoud Illean, AP

“La sensación de urgencia puede haber llevado al presidente a seguir adelante en solitario”, declaró el exembajador de Francia en Israel, Gerard Araud, a la emisora ‘France Inter’.

“La declaración de Macron podría sentar un precedente, ya que sería el primer país occidental del G7 en hacerlo, lo que podría tener el efecto de influir en otros”, afirmó David Rigoulet-Roze, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico a AP.

Francia será el país más grande, más poblado y más poderoso de Europa que haya dado este paso. “Esto genera un pequeño impulso”, afirmó Yossi Mekelberg, consultor sénior del centro de estudios Chatham House de Londres a AP, al tiempo que también añadió que la decisión per se “no es suficiente”. “Hay que felicitar a Francia y a Macron por haber dado este paso y haber demostrado su valentía”, afirmó.

El país galo ha defendido durante décadas la denominada “solución de dos Estados” como alternativa al conflicto israelí-palestino. Pero el gobierno de Netanyahu, sostenido por una coalición de partidos religiosos y de extrema derecha, está presionando para que se materialice la expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y el reasentamiento de la Franja de Gaza. El Parlamento israelí, la Knesset, votó esta semana 71-13 a favor de una moción no vinculante que pedía la anexión de Cisjordania.

Los legisladores asisten a una sesión del Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el lunes 14 de julio de 2025. © Ohad Zwigenberg, AP

Amélie Férey, doctora e investigadora además de directora de la Unidad de Investigación del Centro de Estudios de Seguridad del Institut Français des Relations Internationales (IFRI), cree que la idea original de Macron era que Francia y otros países reconocieran un Estado palestino al mismo tiempo que otras naciones —incluid Arabia Saudita— normalizaran sus relaciones con Israel.

“La idea es disponer de poco más de un mes para intentar reunir a otros países y hacer un anuncio más importante en Nueva York”, afirmó Ferey, citada por la AFP.

Según, Camille Lons, experta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Francia y Arabia Saudita estaban trabajando en una hoja de ruta para después del alto el fuego. El plan incluiría propuestas para “el aislamiento y desarme de Hamás, elecciones palestinas en 2026, un nuevo marco legal para los partidos políticos” y “la posibilidad de tener un gobierno tecnocrático”, afirmó a AP.

“El objetivo es conseguir el apoyo de los países de la región para marginar a Hamás, incluido Qatar”, aliado del grupo islamista palestino y país que ha servido como mediador en las negociaciones, añadió.

¿Cuántos países reconocen el Estado palestino?

El número de países que reconocen al Estado de Palestina alcanzó 142 de un total de 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según un conteo pormenorizado de Agence France Presse (AFP). El recuento incluye a Francia, tras el anuncio del presidente Macron del jueves.

En 2024, cuatro países caribeños (Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago), y cinco europeos (Armenia, Irlanda, Noruega, Eslovenia y España) anunciaron su reconocimiento al Estado palestino. Mientras que Francia entra en un grupo de 10 países que han anunciado su decisión desde el inicio de la guerra en Gaza.

Una persona sostiene una bandera palestina frente al Tribunal Superior el día de la vista sobre la organización pro palestina prohibida Palestine Action, en Londres, Reino Unido, el 21 de julio de 2025. © Isabel Infantes, Reuters

Hasta ahora, la Misión Permanente de Observación del Estado de Palestina ante la ONU, que representa a la Autoridad Palestina, había contabilizado 139 países que habían manifestado su reconocimiento del Estado palestino, proclamado unilateralmente en 1988, según la AFP.

La agencia condujo una verificación, basada en anuncios oficiales y respuestas obtenidas a través de su red global de oficinas, que concluyó que al menos cuatro países antes incluídos en la lista, no deberían estar allí. Se trata de la Chechnya —hasta 2016 conocida como República Checa— Hungría, Malta y Papúa Nueva Guinea.

El Vaticano tampoco cuenta entre los países que reconocen al Estado palestino, porque solo tiene estatus de observador en la ONU y no es un Estado miembro. La AFP tampoco recibió confirmación de otros tres países: la República Centroafricana, Etiopía y Togo.

Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asiste a una reunión sobre la paz y la seguridad internacionales a través del multilateralismo, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de julio de 2025. © Brendan McDermid, Reuters

Mientras que México ha manifestado también su reconocimiento. En 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México afirmó que el país había “apoyado durante mucho tiempo diversas acciones” que “tienen el efecto jurídico de reconocer la condición de Estado de Palestina”.

“En resumen, según los cálculos de la AFP: 139 Estados antes de la guerra, cuatro de los cuales fueron refutados (lo que reduce el número a 135), tres sin confirmación (132), menos el Vaticano (131), más México (132), así como 10 nuevos reconocimientos (142)”, apunta en una nota difundida el viernes 25 de julio.

Fuente: France24