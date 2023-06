Pobladores rurales se alumbran con velas desde que les robaron todo

Lo que no se ve…situaciones extremas en el interior profundo de Chubut

Hace un mes, tres familias de Pocito de Quichaura, zona rural de Tecka, fueron víctimas de robos totales dentro de sus viviendas y hasta el momento no se ha recuperado nada. Los malvivientes se llevaron, entre otras cosas, las baterías y pantallas solares, por lo que hoy se alumbran con velas.

Nadie les ha brindado solución ni les han dado respuesta al hecho que ocurrió en el fin de semana largo del feriado del 1ero de Mayo.

Juana Cañulef, esposa de uno de los afectados, se comunicó con Suplemento “Meseta & Pueblos” de diario El Chubut, pidiendo justicia y seguridad para esa zona rural.

“Hoy al cumplirse un mes del robo que sufrió la comunidad de Pocitos de Quichaura no queremos que esto quede en el olvido. Robaron a gente humilde y trabajadora, se llevaron todo lo poco de valor que tenía mi marido y pertenencias de mi hijo, cosas que a mí me costó tanto conseguir y que hasta el día de hoy no hemos recuperado nada de lo que robaron”.

Asimismo efectuó un agradecimiento a la Policía de Tecka, pero “la realidad es que se puede volver a repetir y no podemos aceptar ni permitir que gente que viene de afuera, que ni siquiera es parte de la jurisdicción de este lugar vengan a estos lugares haciéndose pasar por mercachifles y justamente después los robos se produzcan en patota, y abran las puertas de tres casas como pasó hace un mes”, indicó.

Tanto en Pocito de Quichaura como en el Molle “esto no ocurría antes”. En estos lugares “no hay señal para comunicarse ante está situación. Esto provoca impotencia e indignación. Queremos que aparezcan las cosas o que paguen los daños que causaron a estos pequeños productores que trabajan con sus pocos animales”‘ finalizó.

Fuente: El Chubut