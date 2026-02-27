Plan integral de promoción, prevención y hábitos saludables en los barrios de Trelew

La Coordinación de Salud desarrollará durante marzo una agenda de actividades también en plazas y otros espacios orientada a fortalecer la prevención y el acompañamiento comunitario.

La Coordinación de Salud de la Municipalidad de Trelew fortalecerá, durante marzo, el plan integral de promoción, prevención y hábitos saludables en los barrios, como continuidad del trabajo de prevención de enfermedades y acompañamiento comunitario.

Las actividades se desarrollarán en distintos barrios, plazas, instituciones educativas y espacios comunitarios, priorizando el trabajo territorial y la atención integral.

En este marco, funcionará la Estación de Salud en la Plaza Independencia, de lunes a viernes de 9 a 13, ajustado a las condiciones climáticas.

Asimismo, se brindará asesoramiento nutricional los lunes y viernes de 9 a 12, en la Estación de Salud ubicada en el Parque Recreativo Laguna Chiquichano.

Por otra parte, se realizará asesoramiento en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y testeos de VIH, los martes y jueves de 8 a 12, también en la Estación de Salud del Parque Recreativo Laguna Chiquichano.

El programa “Salud al Día” tendrá lugar los lunes y miércoles de 9 a 11 y los viernes de 9 a 10, en el Centro de Promoción Social (CPS) del barrio Tiro Federal.

Además, la Estación de Salud y Educación Física funcionará los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 en el espacio de salud de la laguna Chiquichano.

Finalmente, el Taller de Memoria y Salud Mental se desarrollará todos los miércoles a las 9 en la sede vecinal del barrio Presidente Perón.