Pity Álvarez reapareció de la mano de Daniel Melingo con una versión del tango “Pesar”

El músico reapareció en el mundo de la música con una emotiva versión de este tango perteneciente al álbum “Tangos bajos”.

Hoy se estrenó la novedosa y esperada versión de “Pesar” de Daniel Melingo junto a Pity Álvarez. Como parte del relanzamiento del disco Tangos bajos, el exlíder de Viejas Locas volvió al estudio para entregar una emotiva interpretación.

La canción fue publicada originalmente en 1988 en el disco Tangos Bajos y ahora cuenta con la participación de Álvarez quien entrega una interpretación sentida, con algunos toques rockeros pero donde puede desplegar su costado tanguero.

“Pesar” fue grabada y producida por Juan Ravioli, ya que Melingo decide preservar la impronta despojada e intimista de la versión original confiando el acompañamiento a los destacados músicos Muhammad Habibi Guerra (guitarra), Camilo Ferrero (bandoneón) y Patricio Cotella (contrabajo) y asumiendo él mismo la dirección musical.

La nueva versión de “Pesar”- (Fuente: captura YouTube)

“Pesar” fue estrenada junto a un videoclip de estilo documental que fue dirigido por el propio Melingo junto al realizador Estanislao Buisiel Quintana. El video se presenta en blanco y negro, con un registro estilo casero que muestra el encuentro entre los dos músicos, en el estudio. Luego, el cantante de Intoxicados se dispone a cantar en vivo junto a la banda y, mediante la implementación de primeros planos se captura la clara emoción de Álvarez.

La reciente colaboración de Pity Álvarez

Con motivo del pasado Día del Amigo, Do neurona lanzó un tema junto a Pity Álvarez titulado “Amistad eterna” que habla sobre la unión fraternal, hace honor a los buenos recuerdos y celebra las relaciones de amigos que perduran en el tiempo.

Esta es la primera aparición musical del ex Viejas Locas en muchos años. Si bien en el último tiempo se viralizaron videos de Pity en los que se lo ve cantando junto a otros músicos en la institución donde se encontraba internado, en esta colaboración se volvió a escuchar su voz en estudio.

Además, el excantante de Intoxicados forma parte del videoclip de “Amistad eterna”, que fue dirigido por Santiago Ruiz para Nacho Films, aunque decidió no mostrar su cara en pantalla. Solo se lo puede ver sosteniendo un celular para tomar una selfie y luego sostener una pancarta.

“Cuando pensamos en esta canción que escribimos junto a Lupe Laterza, estuvo dando vueltas en mi cabeza la voz de Pity todo el tiempo, no me la imaginaba sin su presencia. Cuando hablamos y le hice la invitación, al instante dijo que le encantaría participar ‘y… grabémosla ya’, me respondió”, explicó Charly Seta cantante de Do Neurona.

Y agregó: “Él es un amigo de toda la vida, referente de nuestra música y que siempre nos apoyó desde nuestros comienzos. Para DO NEURONA, haber hecho esta canción con la producción de Pity Álvarez y Felipe Barrozo es un orgullo”.