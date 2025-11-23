Pintores, una banda de rock con impronta propia

La banda de rock “Pintores” fueron entrevistados por Gabriel Conte en el programa Stream Rock que se transmite desde los estudios 565. Los artistas plásticos Emilio Fattuzzo, Ricky Crespo, Kalil Llamazares y Willy Rommel contaron sobre sus creaciones artisticas y musicales. Además presentaron sus canciones en vivo y el libro de poesías de Emilio Fatuzzo. “Los artistas siempre hablamos de conceptos”, es la sintesis de la propuesta de esta notable banda.

