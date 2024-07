Pilar Smith confirmó su separación y explicó los motivos del final de su vínculo: “Estoy triste, pero es lo mejor”

La periodista y conductora detalló su situación con Rafael Ruiz Huidobro. Además habló sobre su futuro

Después de cinco años de relación, Pilar Smith anunció su separación de Rafael Ruiz Huidobro. La noticia la dio a conocer este viernes Ángel de Brito en LAM (América), quien comentó el final del vínculo entre la periodista y el empresario ligado al fútbol. Minutos después, en una charla con Teleshow, la conductora explicó los motivos de su decisión y contó cómo se sentía. “Estoy triste, pero es lo mejor”, comenzó diciendo.

Aún golpeada por la situación que atraviesa, la conductora de Gossip (Net Tv) confirmó la noticia y relató los motivos por los que ella y su pareja tomaron esa decisión: “Sí, me separé. Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia”.

Luego, ante la consulta de Teleshow, Smith se sinceró sobre la posibilidad de una reconciliación: “Ahora no, quién te dice en un futuro…Pero hoy necesito estar sola y poner la energía en mis cosas, mis hijos, la familia, los amigos y el laburo”. De esta manera, la periodista de Telefe dejó abierta la puerta sobre la relación con el empresario de 56 años. Smith y Huidobro se habían conocido en 2020, poco tiempo después de que la periodista terminara su vínculo con el padre de sus tres hijos (Simón, Franco y Miranda).

Una vez que la noticia se dio a conocer, Smith también comentó la situación en sus redes sociales. A través de sus stories, la conductora expresó sus sentimientos y se refirió a lo sucedido. Además, desmintió los rumores que destacaban que estaría con otra persona: “Estoy sola. Me quedo con los mejores recuerdos de estos hermosos cinco años”.

Así las cosas, a lo largo de estos cinco años, el empresario se había podido adaptar a los difíciles horarios de la periodista. Incluso lograron ensamblar sus familias, integrada por nueve personas, ya que Huidobro es padre de cuatro hijos (Marcos (27), Joaquín (16), Catalina (12) y Bautista (10)).

Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro se habían conocido en 2020

Su historia de amor

Al momento de encontrarse, ninguno estaba pensando en rehacer su vida: ella 45, separada y tres hijos, y él 51, divorciado y cuatro hijos. Así, por casualidad se encontraron y de ahí en más no se separaron. Tras una relación de 16 años con su exmarido, Smith había presentado a Rafael Ruiz Huidobro a través de las redes.

“Te soñé y llegaste a mi vida. Estar en el paraíso con vos era parte de ese sueño… y acá estamos. Seguimos para adelante con este amor puro y verdadero. A seguir cumpliendo sueños. Te amo”, escribió la periodista de Telefe en Instagram.

Los tortolitos se conocieron en un restaurante de Costanera Norte. Ella había ido con una amiga y en un momento de la noche se dirigió a la barra y se sentó en la silla que había estado ocupando él, que había ido a buscar algo al auto. Despreocupado por dónde se sentaría, él se quedó a su lado y comenzaron la charla.

Los días siguientes, llamado va llamado viene, hasta que a mitad de semana se encontraron a comer y una quincena después, romance confirmado, ¡ya eran novios! Por lo que siguieron las presentaciones oficiales a los hijos de ambos e incluso un viaje a Tucumán, de donde él es oriundo.



