Pichetto: “En Juntos por el Cambio aprendieron que a Macri no había que jubilarlo”

El auditor general de la Nación habló de las internas en la oposición. También criticó al gobierno por no aceptar la derrota electoral: “No creo en la lealtad peronista”, dijo el líder del peronismo republicano

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, habló de las internas en Juntos por el Cambio y elogió al expresidente Mauricio Macri. “En JxC aprendieron que a Macri no había que jubilarlo”, afirmó el ex candidato a vicepresidente.

En una entrevista en LN+, el ex senador nacional volvió a criticar al Gobierno nacional por no aceptar la derrota en las elecciones del pasado domingo luego de que el Frente de Todos remontó en algunos distritos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero no le alcanzó para ganarle a la oposición.

“Hay que recordar la historia, Néstor Kirchner perdió una elección muy ajustada, y el hombre reconoció el resultado. Y renunció a la presidencia del partido. Reconocer la derrota me parece una actitud digna. Las elecciones se pierden por un voto, sino preguntale a Marcelo Tinelli como le birlaron la presidencia de la AFA”, expresó Pichetto.

En esa línea, el auditor general de la Nación señaló: “Diego Santilli como candidato junto a Facundo Manes, le ganaron al aparato de los intendentes del conurbano. El conurbano define presidente. La tercera sección electoral hicieron presidente a Fernández-Fernández. Hay una foto muy interesante cuando asume Fernando Espinoza como intendente de La Matanza, se pone la banda presidencial”.

“Si el gobierno desconoce el resultado como lo está haciendo, esto conlleva a otro análisis. La derrota fue en todos los planes contundente y demoledora. El mensaje fue claro, cambien de rumbo”, agregó el ex candidato a vicepresidente.

Asimismo, comentó: “Los gobernadores tienen una lectura mas correcta de las elecciones”. Mientras que destacó que la vicepresidente Cristina Kirchner no habló sobre el resultado electoral: “CFK dentro de todo tuvo una actitud casi diría prudente, mantuvo el silencio“.

“La política es un arte complejo, y subestimamos este resultado es un error. El gobierno intenta construir el relato. Creo que estas son acciones de dispersión, para dejar pasar el momento”, añadió Pichetto.

Sobre la marcha de este miércoles 17 de noviembre por el Día de la Lealtad Peronista en el que el gobierno va a “celebrar el triunfo electoral”, comentó: “La marcha de mañana la hacen para salir de la derrota”.

Por último, habló de la interna en Juntos por el Cambio: “Hay expectativas con la oposición. Tenemos un desafío importante. En JxC aprendieron que a Macri no había que jubilarlo. Todo es circular en la Argentina. Y cuidado, que los muertos que hoy matás, mañana pueden revivir”.