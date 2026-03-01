Pichetto: “Cualquier gobierno peronista es mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que “el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria”.

Reunión de Pichetto con Cristina

El legislador formuló estas declaraciones en un acto luego de que esta semana se reuniera con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111, donde la exmandataria está cumpliendo una condena.

La reunión fue confirmada en el encuentro realizado en Buenos Aires por dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista, entre los que se encontraba Guillermo Moreno, por la diputada Marita Velázquez.

“Necesitamos el diálogo, necesitamos la unidad nacional de todos nuestros dirigentes. Así que compañeros tenemos que salir de acá con un mensaje muy claro: queremos una patria justa, libre y soberana para todos los argentinos”, expresó la legisladora morenista en un video publicado en sus redes sociales.

El discurso de Pichetto

Pichetto consideró que ha que “dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido y empezar a mirar el presente y el futuro, y la necesidad de construir una propuesta desde el peronismo junto al centro nacional para ganar las elecciones“.

“Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, me parece que ahí nos equivocamos”, agregó en declaraciones difundidas por “El Canciller”.

“Ahora necesariamente nos tenemos que dar un debate, construir un mundo de ideas, una visión de la Argentina. Y esto es lo que venimos intentando desde hace más de un año y medio conversando con Guillermo (Moreno) cuáles son los temas que movilizan a los argentinos, de qué tiene que hablar el peronismo para poder reconstruir la confianza perdida, el apoyo electoral perdido“, argumentó el diputado.

Y luego completó: “Y bueno tiene que hablar del mundo del trabajo. Estos muchachos que nos gobiernan creen que gobernar es sancionar leyes. Todos los días tienen una ley nueva. En general van en contra de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen, de los discapacitados. Eso es lo que han construido hasta ahora”.

“Pero gobernar es generar trabajo, esta es la consigna. Esto es lo que decía el general Perón: gobernar es generar trabajo“, cerró en su mensaje a los presentes.