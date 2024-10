Pichetto a Milei: “Ustedes son una empresa de destrucción masiva”

El jefe de bloque de Encuentro Federal defendió la ley de financiamiento universitario ante el veto presidencial y señaló que no se conoce el plan económico del Gobierno. “Es un barco sin luces en el mar, un tren sin estación”, expresó.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, defendió la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, y dijo que el Gobierno busca “consolidar el partido de la minoría” junto con el PRO y otros bloques provinciales.

Durante una intervención muy crítica en la sesión especial para definir el veto presidencial, el dirigente rionegrino señaló que el aumento de los recursos para las universidades públicas “es solo del 0,14 del PBI“, según el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, la cual mencionó como “una de las más serias organizaciones” del Congreso de la Nación.

Pichetto, uno de los articuladores principales de la votación que aprobó la “Ley Bases”, se quejó de que todavía los legisladores aún no conozcan el plan económico de la Administración libertario. “¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo (José) Martínez de Hoz? Con un dólar fijo al estilo de la tableta. Con libre importación de productos chinos”, expresó.

En esa línea, definió los lineamientos económicos del Gobierno de Milei como un “barco sin luces en el mar, un tren sin estación, una sociedad anónima de destrucción masiva, una empresa de demolición”.

Por otro lado, el jefe de bloque de Encuentro Federal cuestionó la estrategia del oficialismo con respecto al veto del aumento de las jubilaciones y de los fondos para las altas casas de estudio. “Acá lo que están haciendo es consolidar el partido de la minoría. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y de la minoría“, lanzó.

“En realidad lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, creen que ganan batallas, que en el fondo pierden“,dijo. Sobre ello, opinó que “no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar la Argentina con cierto interés”.

“No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar”, agregó.

“La elección es un horizonte lejano”

En otro momento de su intervención, Pichetto acusó al oficialismo de pensar en las Elecciones Legislativas de 2025, que están “en un horizonte demasiado lejano”, según planteó. “Están perdiendo electorado duro, especialmente los jóvenes y los jubilados de los centros urbanos”, manifestó.

“Están jugando con valores muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado”, insistió en su crítica al veto a la reforma jubilatoria y al financiamiento de las universidades. “Se equivocan con este veto, no es conveniente para el país ni para el Gobierno que ustedes representan”, concluyó el diputado.

"Están perdiendo electorado duro que tenía La Libertad Avanza, que son los estudiantes y jubilados"



