Phil Collins, la leyenda negra de una muerte vengada y la dolorosa verdad detrás de “In The Air Tonight”

Corría el año de 1981, Phil Collins ya se había consagrado como un músico fuera de serie gracias a su trabajo en Genesis. Artistas hasta el día de hoy envidian la versatilidad que Collins presentó desde sus primeros años como baterista, cantante y compositor, y es esta misma “autosuficiencia” que Phil decide darse un tiempo para incursionar en la industria musical como solista.

Fue así que llegó Face Value, el debut de Phil Collins como solista, el cual, además, lo llevó a un nuevo nivel de estrellato y confirmó su lugar como uno de los músicos más importantes de su generación. El disco está lleno de detalles que vale la pena repasar; desde la participación del legendario Eric Clapton como guitarrista en las piezas The Roof Is Leaking e If Leaving Me Is Easy, hasta un cover de uno de los temas más psicodélicos de la firma Lennon-McCartney: Tomorrow Never Knows. Sin embargo, lo que saltó a la vista (o a los oídos) del público fue el primer sencillo del disco:In the Air Tonight.

Phil Collins debutó como solista en el año 1981 con el álbum “In The Air Tonight”

Si hay alguien en la industria musical que conoce el rock progresivo como la palma de su mano, ese es Phil Collins, pero esta pieza se alejaba de todos los sonidos que el músico había desarrollado anteriormente. Era oscura, agresiva, enérgica, una experiencia que muchos podrían considerar incluso abrumadora.

La letra no hace más que hacer aún más grande este halo de misterio que rodea a la pieza. Collins narra en In The Air Tonight la historia de un reencuentro que, a primer lectura, pareciera la de un criminal y el encargado de llevarlo a la justicia. Frases como“Yo estaba allí y vi lo que hiciste/Lo vi con mis propios ojos/Así que puedes borrar esa sonrisa, sé dónde has estado/Todo ha sido una sarta de mentiras”, suena muy alejado de lo que uno podría esperar de una canción de amor, y por tal motivo, una oscura leyenda comenzó a pasar de boca en boca en aquella década de los 80.

“In the Air Tonight” se convirtió en un éxito inmediato

Una historia llena de muerte y culpa

Según una versión de esta historia, Collins viajaba de madrugada cuando a lo lejos vio que un hombre se ahogaba en un lago. Debido a la distancia, Collins estaba imposibilitado para ayudarlo, y mientras tanto, una persona estaba sentada en la orilla y no movió un sólo músculo para ayudar a aquella persona que terminó por morir en el agua. Sin lograr superar este oscuro evento, Phill escribió In The Air Tonight, de hecho, una frase contundente abre la canción: “Bueno, si me dijeras que te estás ahogando/No te echaría una mano”.

La obsesión de Collins por haber visto morir a una persona mientras una tercera ni siquiera se molestó en ayudarla, llegó a tal punto que durante años buscó al que indirectamente sería culpable de esa muerte, y finalmente, lo encontró y lo invitó a un concierto. Ya en el show, Phil interpretó In The Air Tonight, frente a esta persona, quien poco a poco se daba cuenta que la canción era la crónica de aquella terrible noche. La interpretación se volvió aún más catártica cuando todas las luces del escenario apuntaron directamente a esta persona, que completamente humillado, salió corriendo del evento y en cuanto llegó a su hogar, los sentimientos de culpa lo invadieron llevándolo al punto de quitarse la vida.

Phil Collins habría escrito “In The Air Tonight” para hablar de una terrible noche en la que observó como una persona moría ahogada (Photo by Ross Marino/Getty Images)

Otras versiones, sin embargo, aseguraban que Collins no vio a una persona ahogarse, sino que presenció una violación y durante todos estos años estuvo buscando al responsable, otras que se encontraban en un bote con un amigo cuando una tormenta hizo que se volcara y dando como resultado la muerte de este amigo, mientras una persona veía toda la tragedia sin ayudar. Aún con todas estas versiones, el desenlace es el mismo: la humillación pública, la culpa y el suicidio. Sumado a esto, todas las versiones tienen algo en común: ninguna es verdad.

Durante décadas, en un contexto en el que la información no estaba al alcance de un click como hoy en día, este tipo de leyendas se esparcían como el fuego y nadie se tomaba la molestia de desmentirlas. El mito de In The Air Tonight tenía varios elementos para pasar por cierto, pero no se trató mas que de eso, un mito. Sin embargo, la historia real detrás de la canción es mucho más personal e incómoda para Phil Collins.

La verdadera historia de “In The Air Tonight”

A finales de los años 70, Genesis se había convertido en un fenómeno global. Para entonces, el músico estaba casado con la actriz de teatro Andrea Bertorelli, a quien conocía desde que eran prácticamente unos niños y con quien además engendró a sus primeros dos hijos: Joely y Simon. Todo parecía una historia de cuento de hadas moderna: la estrella de rock que se casa con la actriz y ambos se vuelven famosos y exitosos juntos.

Lamentablemente, el éxito de Collins eclipsó por completo la carrera de Andrea, quien terminó por quedarse en casa mientras su esposo viajaba por todo el mundo con Genesis. Esto se convirtió en un hábito, de hecho, cuando Simon nació, Phil sólo estuvo en casa por alrededor de dos días para volver a la carretera con Peter Gabriel y compañía. A este contexto de ausencia, se le suman los rumores de que Collins no está siendo muy fiel a sus votos matrimoniales durante sus giras. Las fricciones en el matrimonio eran cada vez más intensas y frecuentes.

Phil Collins se casó con Andrea Bertorelli a mediados de la década de 1970. Sin embargo, los constantes viajes de Collins fragmentaron el matrimonio (Photo by Graham Wood/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

En un esfuerzo para mejorar las cosas, Phil y Andrea compraron una casa en Londres, y mientras el músico se volvía a ir de gira, su mujer supervisó toda la remodelación, pero no sólo de la casa, sino también del corazón. Andy, como por muchos años le dijo Collins con amor, había tenido una aventura con uno de los obreros que trabajaban en la casa.

Andrea le confesó la aventura a Collins, quien no tomó nada bien la traición. En su autobiografía Aún no estoy muerto de 2016, el músico comparte una breve reflexión sobre cómo vivió esta traición.

“Y nada de lo que hago (…) cambia nada. Tras cuatro meses, todo sigue igual. Mi matrimonio se ha acabado”.

Tan sólo un año antes, Andrea compartió a Daily Mail que su divorcio se debió a varias cosas, mientras que la infidelidad sólo fue una consecuencia del problema.

“Nuestro matrimonio se rompió por muchas razones diferentes. La principal fue su corta mecha y su preferencia por pelear en lugar de discutir cualquier cosa en la que no estuviéramos de acuerdo. Se enfurecía mucho y yo sentía que me estaban intimidando”.

Phil vertió todo su odio hacia Andra en “In The Air Tonight” (Photo by Graham Wood/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Al final del día, Collins vertió todo su odio en In The Air Tonight, de hecho, gran parte de su álbum debut como solista está cargado de mensajes contra su mujer (otros tantos confesando extrañarla a más no poder). Los sentimientos de Phil escalaron tanto que en la canción asegura que si Andrea se ahogara, no le tendería la mano, después de todo, la traición, el final del amor, y el remolino de emociones a flor de piel, podían sentirse en el aire esa noche.

“Estaba enfadado, era desgraciado, estaba triste, ya sabes, estaba deprimido. No tenía a mi familia cerca, hablaba constantemente por teléfono con ella y el teléfono no paraba de colgarse… discutíamos mucho. Como hace la gente cuando pasa por ese tipo de cosas. La letra fue toda improvisada, No sé de qué se trata (…) Hay un montón de ira ahí dentro pero realmente nunca intenté ir por ese camino, sólo fueron letras espontaneas. Creo que no tuve miedo de mostrar mis sentimientos”, confesó Collins en entrevista para el medio Top 2000 a gogo.

“Hay un montón de ira ahí dentro pero realmente nunca intenté ir por ese camino, sólo fueron letras espontaneas. Creo que no tuve miedo de mostrar mis sentimientos”, declaró Collins sobre “In The Air Tonight”

En 2016, Collins compartió a Rolling Stone los sentimientos encontrados que le produce In The Air Tonight :

“Esta canción se ha convertido en una piedra alrededor de mi cuello, aunque me encanta”.

