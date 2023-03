Petroleros acordaron con las operadoras y suspendieron el paro previsto para este miércoles

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Avila, informó que por el momento queda sin efecto la medida de fuerza planteada en la Cuenca del Golfo San Jorge, a la espera de resolver la situación con Tecpetrol la próxima semana, para que se sume a lo comprometido por otras operadoras.

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut levó la huelga general que estaba programada para este miércoles, tras recibir el compromiso del Ministerio de Economía de la Nación de facilitar las importaciones de insumos para Chubut y el acuerdo de las operadoras para aumentar el número de equipos perforadores.

El Secretario General del gremio, Jorge Ávila, anunció que las negociaciones continuarán la próxima semana con YPF y Tecpetrol. «La verdad es que no estamos contentos, pero hemos tratado de resolver los problemas graves que utilizan en la cuenca», dijo Ávila en una entrevista con La Petrolera.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut se ha asegurado que se buscará una solución para que los trabajadores no pierdan sus empleos y puedan retirarse con una jubilación digna. Además, el compromiso de levantar las medidas de fuerza está basado en no interrumpir la activación de los equipos en la región.

Ávila advirtió que si no se lucha por nuevas condiciones, no se encuentran nuevos yacimientos y no se tiene la intención de buscar algo nuevo, a fin de año se enfrentarán a una barrera mucho más peligrosa de la que se está viviendo actualmente. Por otro lado, el sindicato se sentará a negociar con YPF para que se otorguen contratos más extensos a todas las empresas de la región, ya que no puede ser que algunas trabajen con un contrato de tres meses.