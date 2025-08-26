Petri quiere retenerle el 2 por ciento del sueldo a los militares para resolver el déficit de la obra social

La posible medida genera un fuerte enojo en las fuerzas y hablan de una posible baja masiva de los afiliados.

El Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, quiere descontar el dos por ciento del sueldo de cada militar en actividad y soldado voluntario para resolver el enorme déficit de IOSFA, la obra asocial de los militares y el personal de seguridad.

Esto cayó como una bomba entre los militares que ya aportan el 6 por ciento y sufren de un brutal recorte de la cobertura que afecta la entrega de medicamento y la continuidad de tratamientos para enfermedades graves.

Según el documento oficial al que accedió LPO, el 2 por ciento incluye el sueldo básico, adicionales, suplementos, bonificaciones, incentivos, aguinaldo y cualquier otro concepto salarial futuro.

Cabe recordar que los militares están un 25 por ciento menos de salario en comparación con las fuerzas de seguridad por la decisión del gobierno de no continuar con la política de jerarquización salarial iniciada por la gestión anterior.

Un militar afectado por el ajuste dijo a LPO que “es un caso curioso el nuestro. Pagamos la obra social y aportes jubilatorios, aunque sean retirados, siguen pagando toda la vida”. Para este militar, la respuesta a esta medida será “la baja en masa de los afiliados”.

El argumento del documento oficial es que “por las deficiencias detectadas en el circuito administrativo de facturación vigente. En consecuencia, es necesario establecer un mecanismo de financiamiento de una cuota mensual del DOS POR CIENTO (2%) sobre la masa salarial que perciba el personal militar en actividad y los soldados voluntarios, conforme el Artículo 9° del DNU N°637/2013”.

La situación de IOSFA es dramática. LPO reveló en exclusivo que en junio, el ministerio de Defensa le pidió un préstamo de 40 mil millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF) para el desarrollo de sistemas informáticos, comprar equipo médico de alto costo y mejorar el funcionamiento.

Esto, como adelantó este medio, empieza a generar un ruido en algunos sectores hay militares que evalúan llevar a cabo protestas para expresar el malestar interno.

A su vez, IOSFA quedó envuelto en el escándalo de las coimas porque se confirmó que firmó contratos de $25.000 millones cada 6 meses por orden de Karina.

LPO también reveló en diciembre que había malestar de los militares con Petri porque usaba la gestión y los recursos para la campaña para gobernador.

En relación a Karina, este medio adelantó que la hermana del presidente impuso al hermano de Adorni en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que es el encargado de abastecer de dinero y otorgar créditos a la obra social y Petri pidió uno de 40 mil millones que terminó usando para pagar deudas.

