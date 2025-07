Petri le concedió al Reino Unido que los F-16 no tengan radares para vigilar las Malvinas

Una fuente militar afirmó que el convenio con la empresa que está adecuando los F-16 exige cumplir la exigencias de Gran Bretaña de reducir el radar de tiro para que no llegue a Malvinas.

Luis Petri realizó un viaje a Dinamarca para firmar un acuerdo con el Reino de Dinamarca para la adquisición de los 24 aviones F-16 de los cuales 6 deberían llegar en este segundo semestre.

Petri explicó en el momento del anuncio que “la empresa Terma Global brindará mejoras fundamentales en los sistemas de Guerra Electrónica, actualización de software y hardware, herramientas de planificación de misiones, equipos de apoyo en tierra y asistencia técnica”.

“Con el Presidente Milei, la Argentina vuelve a invertir en defensa en serio, para tener una Fuerza Aérea moderna, equipada y lista para proteger el cielo y la soberanía de todos los argentinos”, agregó.

Sin embargo, hay detalles que el ministro decidió no revelar. Una fuente militar que está muy cerca de la negociación afirmó a LPO que el convenio con la empresa que está adecuando los F-16 tiene cumplir las exigencias de Gran Bretaña de “limitar algunas prestaciones de los aviones para que no sean de riesgo para ellos”. “Una de las que van a limitar es el radar de tiro que lo van a llevar a cortarlo a 60 millas y eso afecta a las Malvinas”, agrega.

La fuente detalla que “el avión no tiene componentes británicos, con lo cual no pueden ejercer un veto. Por ejemplo, nosotros no le podemos vender el Pampa 3 a Bolivia que quería comprar porque tiene un acuerdo con Irán e Israel que nos provee partes. Nos veta vendérselo a un país que tiene acuerdos con Irán”.

“El F-16 no tiene componentes ingleses, pero en su carácter de socios de la OTAN pusieron como condición para no obstaculizar la venta es que las prestaciones del aparato, que según ellos pueden ser un riesgo para la seguridad de las islas, estén limitadas. La más conocida es la del radar. Debe haber otras que realmente no conozco”, apunta.

Este miliar de mucha experiencia en la Fuerza Aérea detalla que “en el sistema de armas F-16 tenés dos tipos de configuraciones. Una es cómo lo artillas, con qué tipo de cohetería, con qué tipo de metralla. La otra es las prestaciones intrínsecas que tiene el aparato, que esto es, en parte son de diseño, por ejemplo, la potencia o la velocidad máxima. Eso no se puede limitar, pero después tienen los periféricos. Uno de los periféricos es el alcance del radar que le da la prestación desde a qué distancia puede detectar y ser detectado, y por otra parte el alcance que le podés dar a la precisión de tu tiro”.

En ese sentido, explica que “en esos sistemas, en particular en el radar, es donde los británicos le piden a sus socios de la OTAN proveedores de estos aviones que se aseguren de limitarlos por software, para que estos aviones en ningún momento sean un motivo de preocupación. Cuando le limitás la suficiente cantidad de sistemas para que el avión pueda ser efectivo a una distancia de no más de 60 millas de la costa, considerando que los británicos saben que no tenemos portaaviones”.

“Si tenés portaaviones es otra cosa porque siempre el cero para vos es la plataforma de despegue del portaaviones que la podés tener a 200 millas de la costa. Pero no es el caso porque no tenemos más portaaviones. Entonces, parte de los compromisos secretos y firmas que hizo Petri es realmente qué prestaciones finales va a tener el aparato en cuanto a sus limitaciones, que no son técnicas sino que son políticas”, remarca.

La fuente insiste con que “por pedido de Gran Bretaña a sus socios de la OTAN, entre los que obviamente está Dinamarca y Estados Unidos las armas tanto la artillería con la que van a contar los sistemas que le permiten la distancia de operacional para que el avión sea efectivo a no más de 60 millas de la costa, un alcance de hasta 60 millas”.

“Si vos te tenés que acercar a 60 millas de Puerto Argentino para eventualmente poder hacer un ataque efectivo, a esas 60 millas los británicos ya te detectaron y te tiraron abajo. Porque sus equipos antiaéreos están en un rango de 200 a 300 millas. Entonces el tema es cuánto desde más lejos puede ser efectivo el disparo de un misil desde un avión, mejor tirás el misil y te volvés”, concluye.

El progresivo abandono del reclamo de Malvinas es una crítica constante de los veteranos de Malvinas y los diplomáticos que llevan décadas trabajando en la temática y observan con preocupación este proceso.

Como adelantó LPO, Petri también estuvo en el ojo de la tormenta cuando fue permisivo con un avión militar del Reino Unido que sobrevoló en territorio argentino.

El avión británico se movió peligrosamente cerca de vuelos comerciales argentinos en proximidades de las Islas Malvinas ingresando en zona argentina sin autorización.

La respuesta de Defensa generó mucho ruido interno porque se limitaron a decir que los aviones ingleses “no estaban en espacio aéreo argentino, sino internacional” a 150 kilómetros de nuestro territorio. “Si hubiera ocurrido eso, les hubiéramos advertido”, agregaron.

Por Augusto Taglioni-LPO