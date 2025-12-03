Pete Hegseth afirmó que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe son legales y “se ajustan a las leyes del conflicto armado”

El secretario de Defensa de Donald Trump aseguró: “Apenas estamos empezando a atacar las narcoembarcaciones y a poner a los narcoterroristas en el fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, aseguró este martes que las operaciones que su país realiza en el mar Caribe “son legales”, en medio del conflicto con el gobierno de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. “Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto de acuerdo con las leyes de Estados Unidos como con las leyes internacionales, y son acciones que se ajustan a las leyes del conflicto armado”, dijo el funcionario de Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Y aseguró que las drogas que llegan a Estados Unidos por mar han bajado un 91%, sin citar su fuente ni a qué corresponde el restante 9%. Para luego agregar: “Apenas estamos empezando a atacar las narcoembarcaciones y a poner a los narcoterroristas en el fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”. A continuación, explicó que “tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”.

Tanto el funcionario como Donald Trump han recibido fuertes críticas luego que las fuerzas estadounidenses realizaran un segundo ataque contra una presunta narcolancha para eliminar sobrevivientes. Los procedimientos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, pero los medios de comunicación estadounidenses recién informaron la semana pasada que el ataque inicial dejó a dos personas vivas que murieron en un bombardeo posterior para cumplir la orden impartida por el secretario de Defensa.

Hoy, sentado junto al presidente Trump, Hegseth aseguró que “vio ese primer ataque” pero “no se quedó” cuando se determinó que habría un segundo ataque. Y confesó que “no vi personalmente sobrevivientes. Eso estaba en llamas. Es lo que se llama la niebla de la guerra. Esto es lo que ustedes, los de la prensa, no entienden. Se sientan en sus oficinas con aire acondicionado o en el Capitolio, y critican los detalles y siembran historias falsas… y luego quieren lanzar términos realmente irresponsables sobre los héroes estadounidenses”.

Las declaraciones de la Casa Blanca sobre el ataque a las presuntas narcolanchas

Horas antes de las declaraciones de Hegseth, Kingsley Wilson, la secretaria de prensa del Pentágono, dio una conferencia donde dijo que esta clase de operaciones “son legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados”.

Además, la Casa Blanca informó el lunes que el almirante Frank Bradley, que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, fue quien ordenó el ataque contra la supuesta embarcación narcotraficante por el que ahora critican al secretario de Defensa. La vocera Karoline Leavitt les dijo a los periodistas que el militar “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, para luego reconocer que el secretario de Defensa “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”.

Es importante remarcar que todo ocurrió luego que Trump desplegara una flotilla en el Caribe usando como argumento su intención de combatir el narcotráfico que, supuestamente, proviene de Venezuela; como respuesta, Maduro denunció que la verdadera intención de esta operación militar es derrocarlo.

Desde comienzos de septiembre hasta ahora, el Pentágono realizó más de 20 ataques en el Caribe y al este del océano Pacífico contra embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas, matando a más de 80 personas.

Fuente: Perfil







