Pesca ilegal: pese al mayor control, detectan buques extranjeros saqueando el mar patagónico

Cerca de 500 embarcaciones se concentran al borde de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Estados Unidos busca participar de la vigilancia

La ampliación de los controles al movimiento de los buques extranjeros que depredan el Atlántico Sur parece aún no hacer suficiente mella en la actividad de las flotas ilegales. Por estos días, alrededor de 500 embarcaciones, en un 80% conformada por unidades que operan para China, operan en torno a la milla marítima 200, frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Precisamente, en estos días ya se ubicaron sendas situaciones ilícitas de actividad pesquera en aguas nacionales: el buque extranjero Hai Xing 2, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en inmediaciones del Golfo San Jorge, hace poco más de una semana. En simultáneo, el buque pesquero Bao Feng, también chino y con bandera de Vanuatu, viene de recibir una multa cercana al millón de dólares por efectuar la misma pesca ilegal.

Con relación al Bao Feng, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que, en un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), aplicó y cobró a la embarcación un multa de $1.260 millones -algo más de u$s900.000- tras detectar de forma electrónica que la unidad pescaba en la ZEE.

Barcos chinos saquean utilizando banderas de terceros

“El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu”, precisó la dependencia oficial.

“Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca”, añadió.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la sanción aplicada al Bao Feng representa un “antecedente histórico” en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

En paralelo a esa situación, durante la semana del 20 de este mes el pesquero Hai Xing 2 fue detectado realizando maniobras de captura mediante arrastre muy cerca del Golfo San Jorge. De acuerdo a medios fueguinos, la embarcación también posee bandera de conveniencia de Vanuatu aunque opera para capitales chinos.

“La detección se produjo a partir del monitoreo satelital y análisis de patrones de navegación. El arrastrero fue registrado desplazándose a una velocidad de entre 4,3 y 6 nudos, un comportamiento que, según los nuevos criterios vigentes, constituye un indicio concreto de actividad pesquera”, indicaron medios patagónicos.

“Lejos de tratarse de un tránsito inocente, la baja velocidad y las maniobras en zigzag del buque son consideradas la ‘huella’ típica de redes en el agua. Esta evidencia surge de los sistemas tecnológicos implementados recientemente, que permiten identificar con mayor precisión incursiones ilegales sin necesidad de constatación visual directa”, agregaron.

Se indicó que el Hai Xing 2 es un pesquero de gran porte construido en astilleros chinos en 2025, y que por su actividad ilegal en aguas nacionales podría recibir una multa del orden de los 4 millones de dólares.

Estados Unidos busca intervenir en el control de la pesca ilegal

La presencia en el Atlántico Sur de una flota de pesca ilegal integrada por al menos 500 embarcaciones también mantiene inquieto a los Estados Unidos, que buscan potenciar su influencia en ese extremo del continente.

De ahí que, siempre con vistas a poner en discusión el posicionamiento de la potencia asiática frente a las costas argentinas, la nación que gobierna Donald Trump busca tomar parte de las acciones de vigilancia e incluso patrullaje en torno a la milla marítima 200.

Ese aspecto quedó sobre la mesa en la reciente visita que integrantes de las Fuerzas Armadas, con Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, a la cabeza, realizaron al Pentágono norteamericano. En concreto, en Estados Unidos se evalúa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Atlántico Sur a través de la armada del país del Norte y su Guardia Costera.

La opción de que unidades de Estados Unidos tomen parte del patrullaje en las aguas frente a la Patagonia no es nueva. Ya en enero de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el frente del Ejecutivo nacional, la US Coast Guard envió a la zona el buque Stone (WSML 758) que, según informó el Departamento de Estado norteamericano en ese momento, se ocupó de “fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en toda la región”.

En paralelo, Estados Unidos viene de desplegar en el sur a su buque oceanográfico R/V Roger Revelle, que se hizo con los permisos correspondientes el mes pasado. Según se indicó de forma oficial, la embarcación realiza en el Atlántico Sur sendas “actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales”.

El buque en cuestión, se indicó, es “gemelo” del R/V Atlantis que participó en la búsqueda y detección de los restos del ARA San Juan. Su labor en aguas nacionales está establecida hasta el 30 de este mes.

Por Patricio Eleisegui – IP