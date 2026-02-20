Pesca ilegal: con predominio chino y presencia de España, 500 buques extranjeros depredan el Atlántico Sur

El saqueo del calamar y otras especies transita su peor momento a esta altura del año. Ante este escenario, crece la intervención de Prefectura y la Armada

La depredación que sufren las aguas del Atlántico Sur y su riqueza en términos de especies marinas llegó a su punto más alto en lo que va de 2026. Reportes oficiales y mediciones del sector pesquero dan cuenta de al menos 500 embarcaciones extranjeras apostadas sobre la milla 201, esto es, al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina. De ese total, se estima que el 80% corresponde a buques de la flota de pesca en aguas distantes de China, mientras que el resto comprende unidades que depredan para España, Corea, Taiwán, Rusia y Portugal. Recientemente, Prefectura dio con un buque español, el BP Playa Da Cativa, haciendo pesca de arrastre ya en aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, organizaciones expusieron que embarcaciones chinas vienen realizando mapeos y estudios de prospección sin ningún tipo de aval oficial en la plataforma continental de nuestro país.

La presencia de semejante volumen de embarcaciones pesqueras extranjeras fue constatada por la Armada, que viene de llevar a cabo el operativo de vigilancia Mare Nostrum VIII frente a las costas de la Patagonia.

Dicha operación tuvo como objetivo principal vigilar, controlar y proteger los espacios marítimos argentinos y la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Implicó el despliegue del patrullero oceánico ARA Storni y una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, con asiento en la base Almirante Zar de Trelew.

La flota que depreda el Atlántico Sur está conformada por “poteros” —barcos diseñados para extraer mayormente el calamar—, arrastreros y unidades que dan apoyo logísticos a esas embarcaciones foráneas.

Desde el ámbito naval se señaló que este año es por demás elevada “la cantidad de arrastreros de diferentes nacionalidades que operan cables afuera de la ZEE, muchos de ellos, de reciente construcción y con esloras mayores a 40 metros”.

Los arrastreros utilizan una red gigantesca que, en forma de bolsa, arrasa con todas las especies que encuentra a su paso mientras el buque ejecuta sus movimientos. Se trata de uno de los métodos de pesca industrial que más aniquila al ecosistema marino.

“La diferencia entre los cerca de 500 buques extranjeros apostados en el límite de la ZEE y más de un centenar de buques argentinos que operan sobre el recurso, explica la necesidad de reforzar el control y la inteligencia marítima, en una año donde la abundancia de calamar, y la demanda internacional sumado a precios sostenidos alientan cualquier transgresión a los límites argentinos en el mar”, señalan al respecto publicaciones especializadas como Pescare.

Pesca: dos intrusiones ilegales constatadas este año

Con relación a las intrusiones en aguas nacionales constatadas en este inicio de 2026, a inicios de este mes la Prefectura ubicó al pesquero español Playa Da Cativa realizando actividades ilegales en la ZEE.

“La embarcación permaneció en el área por aproximadamente 45 minutos, durante los cuales navegó a una velocidad inferior a cuatro nudos, comportamiento que, conforme a la normativa pesquera vigente, constituye una presunción de actividad de pesca por arrastre”, informó la dependencia oficial.

De acuerdo a Prefectura, la incursión detectada representó una presunta infracción a la Ley N.º 24.922–Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación y conservación de los recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales argentinas.

“Cabe señalar que, previamente, el jueves 29 de enero, la Autoridad Marítima nacional había notificado al capitán del buque que se encontraba realizando tareas de pesca muy próximos al límite de la ZEEA, indicándole la necesidad de mantener un margen de seguridad a fin de evitar incursiones ante eventuales imprevisto. Dicha notificación fue debidamente recepcionada por el responsable de la embarcación”, se añadió.

Ya en el inicio de enero, Prefectura detectó al pesquero Bao Feng, con bandera de Vanuatu pero que se presume opera para capitales chinos, realizando una actividad similar. El buque en cuestión “fue detectado ingresando a la Zona Económica Exclusiva Argentina el 10 de enero en horas de la tarde y se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos”, lo cual coincide con maniobras de pesca por arrastre.

Según informó la Armada de manera oficial, en este período del año se registra un incremento significativo del arribo de buques pesqueros extranjeros, “provenientes principalmente del Indo-Pacífico y de las Islas Galápagos, atraídos por la zafra del calamar”.

Mapeo ilegal por parte de buques chinos

A la par de esta situación, y similar a lo ya observado en 2022, organizaciones expusieron que embarcaciones de la potencia asiática vienen realizando mapeos y estudios de prospección sin ningún tipo de aval oficial en la plataforma continental argentina.

En este caso, se señaló que el pesquero chino Lu Qing Yuan Yu 205 realizó movimientos con esas características incluso en aguas frente a la provincia de Buenos Aires. Se indicó que el navío efectuó recientemente maniobras lentas, rectilíneas y sistemáticas, compatibles con las aplicadas para estudios biológicos y geológicos en alta mar.

La acción fue señalada por el Círculo de Políticas Ambientales y vía uno de sus referentes, Milko Schvartzman, quien en redes sociales compartió detalles de la trayectoria del Lu Qing Yuan Yu 205.

El mismo barco fue denunciado por efectuar tareas similares en enero de 2023. En esa ocasión, el Círculo de Políticas Ambientales emitió un informe señalando que el buque siguió “patrones que concuerdan con la realización de estudios biológicos y geológicos marinos en el Atlántico Sudoccidental, sobre la Plataforma Continental Argentina, al Este de la Zona Económica Exclusiva”.

“Estos movimientos de mapeo pueden tener diferentes intenciones, entre ellas, el estudio de las características químicas del mar, las especies blanco de la pesca, nuevas especies para capturar, el aprovechamiento de los recursos genéticos marinos, y la composición y especies del fondo marino de la Plataforma Continental Argentina (PCA)”, afirmó.

Por Patricio Eleisegui-IProfesional