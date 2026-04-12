Perú, se va la primera

Los peruanos concurrirán este 12 de abril a la primera vuelta de los comicios generales, con casi segunda vuelta presidencial el 7 de junio dada la fragmentación política que se traduce en un récord de 35 candidatos a la jefatura del Estado, sin que ninguno supere el 20% de intención de voto según las encuestas.

En estas elecciones, Perú inaugurará un sistema legislativo bicameral, en lugar del unicameral actual. Así, los 27,3 millones de peruanos habilitados elegirán también dos vicepresidentes, 60 senadores (30 a nivel nacional y otros 30 con uno por cada uno de los 27 distritos -4 del metropolitano-) y 130 diputados de 27 distritos.

La reforma se aprobó tras el intento de Castillo de disolver el Congreso, que aprovechó para redibujar el esquema institucional: restableció la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios, creó un Senado poderoso y se aseguró el control del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

“Las bases de la actual inestabilidad peruana son institucionales (el tránsito al parlamentarismo de facto), coyunturales (la competencia electoral agresiva dentro de la coalición autoritaria) y estructurales (una economía informal que produce un tejido social anti fiscalización con lógica transaccional)”, observó Omar Coronel.

Estas elecciones, bajo la última y provisional presidencia del controvertido jurista José María Balcázar desde el 18 de febrero, cuando reemplazó al destituido José Jerí, definirán dos candidatos presidenciales finales para junio pero sobre todo el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.

La última encuesta de Ipsos dejó abierta la disputa por el pase a una probable segunda vuelta entre al menos cuatro candidatos presidenciales: Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori y en su cuarta candidatura, con 15%, seguida por el humorista Carlos Álvarez (8%); el exalcalde limeño Rafael López Aliaga (7%) y el empresario y comunicador Ricardo Belmont (6%).

Nuevo Congreso

El próximo Congreso -que sí surgirá de esta primera vuelta y volverá a ser bicameral después de más de 30 años, con Senado y Cámara de Diputados- será la llave para poner fin a una inestabilidad política que tanto contrasta con la macroeconómica, y para ello un nuevo presidente deberá reunir una mayoría sólida, meta difícil hoy.

El nuevo Senado tendrá atribuciones que refuerzan su peso institucional, entre ellas, el que no podrá ser disuelto. También tendrá la capacidad de revisar y modificar leyes que luego pasarán directamente al Ejecutivo para su promulgación, lo que podría generar un nuevo balance de poder dentro del sistema político peruano.

Destituir a un presidente por incapacidad moral o física permanente ya no será sencillo: necesitará el voto favorable de al menos dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 87 de sus 130 integrantes.

Según las encuestas, el próximo Parlamento podría estar compuesto hasta por ocho fuerzas políticas en Diputados (130 bancas) y otras cinco en el Senado (60), lo que obligaría a construir alianzas para aprobar reformas o sostener al gobierno.

Desde 2016, Perú vio pasar ocho presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. En ese periodo, el Congreso declaró vacante a Vizcarra, Castillo y Boluarte, mientras que el Ejecutivo también utilizó mecanismos constitucionales para cerrar el Parlamento.

La otra estabilidad

“ No podemos arriesgarnos a que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno que no se interrumpa esta dinámica favorable”, dijo Julio Velarde desde la presidencia del Banco Central que ocupa desde 2006, sobre el interinato de Balcázar.

Salvo períodos puntuales (pandemia), la economía de Perú lleva un cuarto de siglo en crecimiento. Sus reservas internacionales superan los 70 mil millones de dólares (30% PIB), la inflación anual en 2025 fue de 1,51%, el crecimiento del PIB de 3,4% tras el rebote post pandemia y un riesgo país relativamente en la región, bajo la custodia de un Banco Central autónomo que impone disciplina y ortodoxia liberal.

“A pesar de la volatilidad política, el crecimiento no ha sido tan malo y hoy gozamos de una estabilidad mucho mayor que en las décadas pasadas gracias a la independencia de nuestras instituciones”, argumentó Velarde en Davos, incluso antes de la destitución de Jerí.

Para matizar, más de la mitad de sus exportaciones provienen del sector minero (cobre y oro, ), sólo acompañado por la exportación de arándanos, paltas y frutas, y todo sostenido por inversiones extranjeras.

La Constitución de 1993 impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores del Congreso peruano, lo supone una protección de largo plazo para las compañías extranjeras que invierten en el país.

El llamado “milagro” macroeconómico convive con una pobreza que alcanza a un cuarto de la población y avanza sin poder romper la informalidad estructural de su mercado interno, que supera el 70%. Millones de peruanos viven al día, sin protección social ni ingresos estables.

Cuatro candidatos

Keiko Fujimori: la hija de Alberto Fujimori, quen presidió Perú entre 1990 y 2000, y murió preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, se presenta a la presidencia por cuarta vez consecutiva con Fuerza Popular y promesa de devolver la “mano dura” al país, en línea con otros derechistas de la región.

“Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado”, dice Keiko, de 50 años, sobre los años de gestión de su padre.

Rafael López Aliaga: este empresario millonario miembro de la organización católica integrista Opus Dei, ex alcalde de Lima (2023-2025) y apodado “Porky”, disputa el espacio derechista de Fujimori desde Renovación Popular, con un discurso nacionalista cristiano próximo a la movimiento MAGA de Donald Trump.

Propone expulsar a los migrantes venezolanos sin documentos, a los que asocia con el delito común y promete crear cárceles en el Amazonas.

Carlos Álvarez: el outsider mejor posicionado en las encuestas es un comediante imitador de políticos de 62 años, como lo fue Volodimir Zelensky en Ucrania, en su caso desde el partido País para todos. Se suma a la larga lista de candidatos de derecha radicalizada que agita la pena de muerte, aboga por un gobierno con “mano de hierro”.

Roberto Sánchez: en el lote de los candidatos a pasar a segunda vuelta contrasta uno de izquierda, este psicólogo de 57 años heredero del destituido y condenado por el fallido golpe de Estado de 2022 expresidente Pedro Castillo, a quien promete concederle el indulto si llega al poder.

Sus votos surgirán de poblaciones pobres y rurales del sur andino de Perú y entre sus promesas figura impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución de 1993, a la que vincula con el modelo económico neoliberal vigente.