Perú se encamina a segunda vuelta presidencial, con Fujimori encabezando resultados preliminares

Miles de ciudadanos peruanos acuden a votar este lunes 13 de abril, en una extensión de las votaciones luego de que el domingo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara que no logró instalar mesas en 15 centros educativos de Lima Metropolitana, lo cual afectó a 63 300 electores. Sin embargo, los resultados preliminares tras el escrutinio del 50 % de los sufragios, muestran que la conservadora Keiko Fujimori lidera el probable balotaje, con el 17 % de respaldo, frente al 15 % de su más cercano contendor, el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Lo esencial:

Miles de personas votan este lunes tras la extensión de las votaciones presidenciales debido a problemas logísticos el domingo que impidieron a miles de personas sufragar.

No obstante, los resultados preliminares con un 50% de escrutinio de los votos muestran que el país se encamina a una segunda vuelta.

La conservadora Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares, con el 17 % de los votos, frente al candidato en segunda posición, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 15 % de respaldo.

Fujimori celebró que la izquierda en Perú esté cerca de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial.

A continuación, las principales noticias de este lunes 13 de abril en la jornada de extensión electoral en Perú, que se encamina a una segunda vuelta presidencial:

Triple empate técnico en Perú para ir a segunda vuelta ante Fujimori en Perú, según Ipsos

La agencia de noticias EFE destaca que un nuevo conteo rápido de las elecciones generales celebradas el domingo en Perú, elaborado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a un empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto, quienes disputan el pase a la segunda vuelta frente a la derechista Keiko Fujimori.

El estudio, realizado para la Asociación Civil Transparencia sobre una muestra de 991 actas y con un margen de error cercano al 1 %, sitúa a Fujimori, de Fuerza Popular, en primer lugar con el 17,1 % de los votos válidos. Le siguen Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,4 %; López Aliaga, con 11,3 %; y Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 10,7 %, lo que configura un triple empate técnico por el segundo lugar.

Este nuevo conteo contrasta con el sondeo difundido la medianoche del domingo por la encuestadora Datum, basado en 1.500 mesas electorales y con un margen de error del 1 %, que colocaba a Fujimori con 16,8 %, seguida por López Aliaga con 12,9 %, Nieto con 11,6 % y Sánchez en quinta posición con 9,4 %.

Por su parte, el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con un avance del 54,7 % al mediodía de este lunes, mantenía a Fujimori en primer lugar con 16,9 %, seguida por López Aliaga con 14,39 % y Nieto con 12,7 %, mientras que Sánchez figuraba en sexta posición con 8,12 %.

El director de Ipsos, Alfredo Torres, explicó en rueda de prensa que el respaldo a Sánchez aún no se refleja plenamente en el conteo oficial, ya que la mayor parte de las actas procesadas corresponde a zonas urbanas. “Todavía no se ve reflejado el apoyo que Sánchez tiene en el resto del país, especialmente en zonas rurales”, señaló.

En imágenes: así transcurre la jornada electoral adicional en Perú para los miles que quedaron sin votar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos distritos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos designados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. Reuters/Ángela Ponce.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos distritos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos designados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. Reuters/Ángela Ponce.

Personas se congregan en un centro de votación después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos distritos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos designados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. Reuters/Manuel Orbegozo.

Keiko Fujimori ratifica su liderazgo en primera vuelta de elecciones presidenciales

La candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene en el primer lugar de las elecciones presidenciales de Perú con alrededor del 17 % de los votos, seguida por el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien alcanza el 14,7 %, según el escrutinio del 51,6 % de las actas. De mantenerse esta tendencia, ambos competirían en una segunda vuelta prevista para el próximo 7 de junio.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori suma 1.605.510 votos, lo que la consolida en el primer lugar con el porcentaje mencionado sobre el total de actas contabilizadas hasta el momento.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, quien se postula por cuarta vez a la presidencia de Perú, reacciona durante el cierre de su campaña electoral antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, el 9 de abril de 2026. Reuters/Ángela Ponce.

Por su parte, el exalcalde de Lima, López Aliaga, obtiene 1.398.667 votos válidos, equivalentes al 14,7 %, resultado que lo posiciona para disputar la segunda ronda electoral en la que se definirá al presidente del periodo 2026-2031.

En tercer lugar se ubica el candidato centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,9 %. Le siguen el empresario y político Ricardo Belmont, de Obras, con 9,8 %; el comediante Carlos Álvarez, con 8,4 %; el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con 7,7 %; y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 7,6 %.

Procede la votación para 52.000 personas que habían quedado sin sufragar

Más de 52.000 ciudadanos de Perú acudieron este lunes a las urnas en una jornada extraordinaria, luego de que el domingo no pudieran votar en las elecciones generales debido al retraso en la entrega del material electoral que impidió la apertura de sus centros de votación.

En total, 13 locales electorales abrieron un día después de lo previsto, tras una decisión inédita de las autoridades que permitió extender la votación exclusivamente para estos casos. Desde la madrugada del lunes, cientos de personas volvieron a formar largas filas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde el domingo no se instalaron las mesas pese a que la jornada electoral se extendió una hora adicional.

A pesar de haber esperado durante horas bajo el intenso sol el día anterior, muchos electores regresaron desde temprano para emitir su voto y retomar luego sus actividades laborales y domésticas. “Estamos esperando para las votaciones y queremos que nos atiendan rápido porque tenemos que ir a trabajar”, señaló a la agencia de noticias EFE René, quien acudió al colegio Señor de los Milagros, en Lurín, a las 6:30 de la mañana. La ciudadana relató que el domingo vivió una jornada marcada por “desorden, bulla, estrés y falta de información”.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos distritos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos designados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. Reuters/Angela Ponce.

Informe desde Lima: denuncias de fraude mientras se extiende la jornada electoral en Perú

Los problemas que el domingo dejaron sin sufragar a más de 52.000 personas

En primer lugar, surgieron algunas voces contra presuntas irregularidades tras los problemas logísticos del domingo. El candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

Lo que ya se perfilaba como una de las elecciones más complejas de la historia se vio agravado por la improvisación y la falta de organización. La jornada cívica concluyó con una proyección ajustada de cara a la segunda vuelta, la intervención de la Policía y la Fiscalía en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en las instalaciones de una empresa contratista, así como pedidos de renuncia contra el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, y la presentación de una denuncia penal en su contra. Sin embargo, el hecho más preocupante fue que más de 52.000 electores no pudieron ejercer su derecho al voto, por lo que para ellos la jornada se extendió hasta este lunes.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso que los empleadores otorguen facilidades a los trabajadores que acudan a votar este lunes 13 de abril, como parte de la ampliación de la jornada electoral. Las horas no laboradas deberán ser compensadas posteriormente, de acuerdo con lo que establezcan las partes; de no existir acuerdo, la compensación será determinada por el empleador.

Asimismo, se informó que los ciudadanos que voten este lunes y que hayan viajado a Lima desde otras provincias o regiones podrán acceder a un día de descanso remunerado compensable el 14 de abril de 2026, en caso de que lo requieran para su retorno a su lugar de trabajo. De igual manera, las personas que, ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados, sean designadas para cumplir esta función también tendrán derecho a un día de descanso remunerado compensable el 14 de abril de 2026. Esta medida se aplicará a quienes desempeñen este rol hoy, incluso si no completaron el proceso de capacitación.

Fujimori celebra que la izquierda en Perú esté cerca de quedar fuera del balotaje

Tras conocer los resultados preliminares, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, sostuvo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales, en Lima, Perú, el 13 de abril de 2026. Reuters/Angela Ponce.

Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial, con Fujimori encabezando resultados preliminares

Tras el escrutinio del 50% de los votos, la conservadora Keiko Fujimori lidera este lunes 13 de abril los resultados preliminares en Perú con el 17% de respaldo.

A la exdiputada la sigue el ultraderechista Rafael López Aliaga con el 15%, según la ONPE, autoridad electoral, en una contienda marcada por retrasos en las mesas electorales e incertidumbre sobre quién pasará a segunda vuelta.

En tercer lugar, según el conteo provisional, se encuentra Jorge Nieto con cerca del 13 % de los votos.

Peruanos votan en una jornada de extensión electoral tras problemas logísticos del domingo

Miles de peruanos votan este lunes 13 de abril, luego de que el proceso electoral se viera afectado el domingo por problemas logísticos que incluso impidieron que miles de personas, tanto en el país como en el extranjero, pudieran votar.

Estos problemas llevaron a las autoridades electorales a permitir que más de 52.000 residentes de Lima, la capital de Perú, voten este lunes. La prórroga, anunciada tras el inicio del conteo de sufragios el domingo por la noche, también incluye a los peruanos inscritos para votar en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey.

Las autoridades informaron inicialmente que 63.300 personas podrían votar el lunes, pero posteriormente redujeron la cifra. El voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. No votar conlleva una multa de hasta 32 dólares.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos distritos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos designados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. Reuters/Ángela Ponce.

Fuente: France24