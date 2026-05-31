Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

Perú definirá a su próximo presidente el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. De cara a las elecciones, los candidatos tendrán un único debate este domingo 31 de mayo. El Tribunal de Honor del país instó a ambos contendientes a evitar las descalificaciones y faltas de respeto. Distintas encuestadoras dan a la hija del expresidente Alberto Fujimori una ventaja de hasta cuatro puntos porcentuales, aunque hay una amplia cantidad de indecisos.

La carrera presidencial en Perú continúa su cuenta regresiva, con ambos candidatos en sus últimos momentos de campaña antes de la veda.

Tras las semanas de incertidumbre que implicó el conteo de votos de la primera vuelta, que arrojó a Roberto Sánchez como adversario de Keiko Fujimori en el balotaje, ambos se verán las caras en un único debate este domingo 31 de mayo.

Ambos aspirantes a ocupar la Casa de Pizarro, nombre con el que se conoce a la sede de Gobierno nacional, buscarán convencer a la alta masa de indecisos. En ese sentido, en los últimos días, ambos candidatos han mencionado asuntos de interés de la clase media, como las promesas de incremento del gasto público para becas, subsidios y pensiones por ambas partes.

El gran desafío para el ganador será terminar con los diez años de inestabilidad política, período en el que han pasado nueve presidentes y la gobernabilidad ha sido imposible en la mayoría de los casos.

Debate presidencial

La derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez se verán en el debate presidencial de este domingo. Preventivamente, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral le solicitó a ambos candidatos que eviten agresiones -de cualquier índole-, ataques personales, comentarios y/o actos discriminatorios contra su adversario.

El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima y girará sobre cuatro ejes temáticos: ‘seguridad ciudadana’, ‘fortalecimiento del Estado democrático y Derechos Humanos’, ‘educación y salud’, y ‘economía, empleo y reducción de la pobreza’.

¡El futuro del Perú se debate este domingo!



Acompáñanos este domingo 31 de mayo a las 8:00 p. m. en el #DebatePresidencialJNE de #SegundaVuelta. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontarán sus planes de gobierno.#VotoInformado #EG2026 pic.twitter.com/QQu8UAYftV — JNE Perú (@JNE_Peru) May 26, 2026

Además, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó este sábado que desde el próximo lunes 1 de junio comenzarán las restricciones electorales en todo el país. Quedará prohibida la publicación de encuestas y proyecciones en los medios de comunicación; las manifestaciones políticas públicas se suspenderán desde el viernes 5.

En tanto, la propaganda política dejará de estar permitida desde el sábado que viene. Ese mismo día se iniciará la veda para la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes 8 de junio.

¿Qué dicen las encuestas?

Sondeos publicados el viernes ubican a Keiko Fujimori a la cabeza de la intención de voto, con una ventaja de hasta 4 puntos, dependiendo de la consultora. Sin embargo, ninguno de los dos supera el 50% y existe un amplio espectro de votantes que siguen indecisos a esta altura.

Una encuesta hecha por la empresa CPI y que fue publicada por la emisora RPP pone a la candidata de Fuerza Popular con un 32,5% a nivel nacional, mientras que Sánchez está en un 29,1%. Además, agrega que un 22,6% de ciudadanos votará en blanco y otro 13,4% sigue sin definir su voto. Por último, otro 2,4% aseguró que no irá.

¡Arequipa recibió a Keiko con los brazos abiertos y muchísima esperanza! El mensaje fue uno solo: es momento de dejar las diferencias de lado y enfocarnos en propuestas que unan y saquen adelante al país. ¡Menos división, más soluciones para el Perú! pic.twitter.com/Wj25PVARl6 — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) May 29, 2026

Mientras que un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubicó a la hija del expresidente en un 36% y al aspirante de Juntos por el Perú en 30%. El IEP detalló que Fujimori tiene mayor respaldo en las regiones de Lima y Callao y buena recepción en el oriente amazónico y la costa.

El centro y el sur de Perú es la zona de menos apoyo a Fujimori, promediando menos del 13% de intención de voto.

𝐓𝐀𝐌𝐁𝐎𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄 | Tierra fértil donde el mango y el limón llegan al mundo, pero donde su gente sigue esperando más agua, más oportunidades y el respaldo que el campo merece 💪#JuntosPorElPerú #RobertoSanchezPresidente2026 pic.twitter.com/9REx5QsiTU — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 30, 2026

Por el lado de Sánchez, tiene en las localidades del interior del país el mayor respaldo, superando el 50% en la sierra centro y sur; y más del 43% en la costa sur. No obstante, encuentra fuerte resistencia en el norte, Callao y Lima.

Por Ramiro Cué Barberena – France24