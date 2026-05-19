Personal de Inspecciones recibió una capacitación sobre protección contra incendios

La formación fue brindada por el área técnica de Bomberos de Trelew, en el marco de una contraprestación luego de que el área de Educación de Bromatología dictara un curso de manipulación de alimentos para brigadistas y bomberos.

Bomberos de Trelew brindó una capacitación al personal del área de Inspecciones de la Municipalidad sobre protección contra incendios y normativa vigente, como parte de una contraprestación institucional entre ambas áreas.

La actividad surgió luego de que el área de Educación de Bromatología municipal realizara una capacitación sobre manipulación de alimentos destinada a brigadistas y bomberos.

La formación estuvo a cargo del oficial inspector Damián Trafián, integrante del área técnica del cuartel, quien desarrolló los contenidos.

Durante la jornada -que se dictó en la sede del cuartel-, se abordaron criterios técnicos, con el objetivo de fortalecer las herramientas de trabajo del personal local.

Desde la Coordinación de Inspecciones, destacaron la importancia de este tipo de instancias de formación e intercambio.