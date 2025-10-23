Perdido en un mundo de internas

El portazo de Gerardo Werthein dejó las intrigas palaciegas en carne viva, otra vez. A horas de las elecciones, a Javier Milei no le “entra un quilombo más”.

El timing de ese desenlace llama la atención cuando el Gobierno se juega el tutelaje de Estados Unidos, base de un salvataje financiero y político destinado a evitarle un derrumbe al Presidente; un rescate, además, cada vez más difícil de defender en Washington, dado que ya ha costado la friolera de 1500 millones de dólares, 450 millones solamente este miércoles.

¿Semejante barbaridad será con cargo al Tesoro de ese país o el primer tramo del swap prometido, deuda nueva para los argentinos, de cobro premium y políticamente ultracondicionada?

El combo de circunstancias da cuenta de una aguda carencia de conducción política, una que el Presidente no asegura y que, además, se deshace en la rivalidad entre la secretaria general, Karina Milei, y el asesor y futuro funcionario Santiago Caputo.

De bajas y altas en el gabinete de Javier Milei

“El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito”, definió Milei en referencia a una reforma de gabinete que iría más allá de los relevos forzados –por sus saltos legislativos– de Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri y, ahora, por el desplante de Werthein.

Lo que el jefe de Estado “anarcocapitalista” –sic– “verá” el domingo a la noche es en qué condiciones de fortaleza o debilidad deberá encarar la oxigenación de su equipo. De eso dependerá, por un lado, que se entregue más o menos dócilmente a las exigencias de Estados Unidos, las que, por su favoritismo por Santiago C., supondrían un revés para Karina M. Por el otro, cuánto pesarán las demandas de los gobernadores opoficialistas y de Mauricio Macri, quien no deja de ofrecer figuras sin certezas de que se las vayan a aceptar o se las terminen por cooptar.

Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, un triángulo desvencijado

El canciller, que cesará formalmente sus funciones el lunes, se fue harto del acoso del ala santicaputista del Gobierno.

La trolera que ahora es de activación intermitente lo culpó por la fallida visita presidencial a Washington, aunque no cabe suponer que un hombre de sus años, fortuna, contactos e influencia no pueda resistir un posteo del Gordo Dan. La molestia es más profunda y se vincula con un posible empoderamiento del ingeniero del caos.

El canciller saliente no fue el artífice de ese viaje a Washington y no depende de él el anuncio de un acuerdo comercial que está concluido pero que sigue trabado en otras instancias de decisión, según se comenta, vinculadas a la vieja reyerta con Estados Unidos por las patentes medicinales.

En la Casa Blanca, el canciller se limitó a poco más que extender, al otro lado de la mesa, donde reinaba Donald Trump, la carta en la que Milei lo adulaba y pedía para el Nobel de la Paz para su anfitrión.

En rigor, Santiago Caputo se había adelantado al viaje de la amplia comitiva oficial para organizar lo que suponía un éxito. Sin embargo, a la hora del fracaso, los reproches se concentraron en otra cabeza. Tal vez ese bajo perfil en una instancia tan existencial para Milei sea parte de lo que quepa achacarle al empresario devenido diplomático.

En La Casa, donde este miércoles había estupor y preocupación renovada por el futuro, se señala que sus contactos en los Estados Unidos son mucho más fluidos en el lado demócrata de la vida, que no es precisamente el que importa ahora. Este es el momento de los republicanos y, dentro de ese universo, el del trumpismo de paladar negro, el de los cubanos de Miami que mandan en el Departamento de Estado y en media administración, y en los lobbies que aceitan contactos en la Conferencia Política de Acción Conservadora(CPAC).

A no ser que Milei pegue un volantazo y se arriesgue a una devolución áspera de Washington, el triángulo de hierro es cada vez menos equilátero.

Cuentas pendientes en el entorno de Javier Milei

Otro miembro del gabinete cercano a Karina Milei cuyo futuro es un albur, Guillermo Francos, rescató al canciller saliente. “Es una lástima”, dijo sobre quien definió como un “funcionario muy valioso” y “artífice fundamental” de la alianza con los Estados Unidos de Donald Trump.

El santicaputismo se la tenía jurada desde hace mucho. Más allá de lo mencionado, último eslabón de una cadena de desavenencias, se reza un verdadero rosario de reproches, lo que parece un mero recurso para culpar de todos los males del mundo a alguien que sólo podría defenderse si se decidiera a disparar desde afuera, como hizo en su momento la anterior canciller, Diana Mondino.

Los diplomáticos veteranos que observan con cierta estupefacción en qué ha convertido la extrema derecha al Palacio San Martín le reconocen a Werthein haber moderado la casa de brujas que se desató con las amenazas de purga, que alcanzaron el clímax con los sumarios que se abrieron a todos los profesionales que recomendaron el año pasado el sostenimiento tradicional del voto sobre Cuba, hecho que supuso el único acierto de la mal recordada gestión de Mondino y que derivó en su eyección.

Eso supuso el congelamiento de la influencia de la karinista directora de Derechos Humanos, Úrsula Basset, y del secretario de Culto, Civilización y Medioevo, Nahuel Sotelo, un hombre considerado en el Palacio San Martín como carente de capacidad, que anda armado por la vida, que intentó ingresar “calzado” al ministerio y que abreva en las ideas más extremas dentro de un gobierno de extremistas: el llamado “soberanismo“, oposición a un “globalismo” que entiende como la manipulación de la globalización por parte del “marxismo cultural”.

La danza de nombres para reemplazar a Gerardo Werthein

Por lo pronto, queda en un limbo el traslado a diversas embajadas y consulados de 83 diplomáticos, decisión que el renunciante tomó apenas antes de confirmar su paso al costado.

Milei decidió dejar todo eso en suspenso, lo que supondrá para el futuro canciller la oportunidad de armar su propia base clientelar, nuevo episodio de una diplomacia que –incluso antes de Milei– privilegia las afinidades ideológicas y personales en las designaciones, por encima de las capacidades profesionales.

La Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) deploró esa determinación y recordó que las promociones fueron producto de “un proceso administrativo regular y transparente”.

El final de Succession está abierto, con demasiados nombres en danza y sujeto al desenlace de las internas de palacio.

Francos es uno de los mencionados para recalar en el cargo. Cuenta con el afecto del Presidente, pero un empoderamiento –bajo el ala de Washington– de Santiago Caputo podría ejercer sobre él un movimiento de pinzas: por un lado, desalojarlo de su cargo actual; por el otro, convertirlo en un canciller encargado de temas menores.

Así como Santiago C. ha sido una suerte de jefe de Gabinete blue durante la gestión de Francos, el expresidente del Banco Provincia, en caso de ser designado al frente de la diplomacia, también podría tener que convivir con algún canciller paralelo, vinculado a lobbies que tallan en la CPAC, como el de Leonardo Scatturice y Barry Bennett.

De acuerdo con una nota que Sebastián Iñurrieta escribió en Letra P, el propio Santiago Caputo también suena como posible canciller, lo que por fin lo obligaría a asumir las responsabilidades de gestión que le ha reclamado Francos. Si no fuera así, cuenta con candidatos capaces de responderle, como Pistola Sotelo.

Fuera del planeta Santiago Caputo y sin establecer un orden de prioridades o favoritismos, otros nombres que forman parte de las quinielas son los del embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el de Carlos Ruckauf, un columnista televisivo que se viene ofreciendo mucho. Hubo incluso quien mencionó a la ultra Basset.

Mauricio Macri siempre está

Si primara la visión de Trump, el virrey Scott Bessent y el lobista Bennett, Santiago Caputo saltaría a la Jefatura de Gabinete, no al Palacio San Martín. Eso permitiría hacerle lugar a Macri, cosa compleja en momentos de renovadas tensiones políticas entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, incluso vinculadas a la fiscalización del domingo.

Ajeno a esos desaires, el expresidente juega esa carta, poniendo sobre la mesa nombres como los del excanciller Jorge Faurie y, sobre todo, el del exsherpa presidencial en el Grupo de los 20 Federico Pinedo.

Otro que suena dentro del “team Macri” es el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fulvio Pompeo, referente diplomático del PRO. ¿Un amarillo? Sí, pero “ideológicoflexible” y dueño en La Casa de lo que en política se llamaría una verdadera “línea interna” construida por años de influir en nombramientos y ascensos.

Batacazo aparte, hasta ahí llega por el momento lo concebible. Sin embargo, mentes más osadas apuntaban al exprofesor de vóley y “experto en globalización” Fernando Iglesias.

Por Marcelo Falak-LetraP