Peralta, tras ganar por 30 puntos: “Nos dieron un voto de confianza”

Tras arrasar en la elección del domingo pasado, Mariel Peralta, electa intendente de Rada Tilly, consideró que la población le dio un “voto de confianza”, valoró el aprendizaje recibido de su padre, el ex intendente Pedro Peralta y remarcó que quiere trazar su propio camino. “Tengo una trayectoria y una impronta propias”, afirmó.

“El resultado nos satisface, nos llena de orgullo. Nos honra mucho el acompañamiento de más del 50 por ciento de quienes han votado. Estamos muy agradecidos con la comunidad de Rada Tilly. Esto es un voto de confianza que renueva fuerzas y que nos da más pilas todavía para seguir trabajando“, aseguró.

En diálogo con AzM Radio, la concejal, que le sacó más de 30 puntos de diferencia al candidato Martín Cerdá, se desmarcó de la comparación con su padre. “Si bien una está formada por el pasado y por las personas que la marcan, pude transmitir que tengo una trayectoria y una impronta propias. Aunque tengo la misma visión de ciudad y comparto muchísimas cosas de las gestiones de mi papá y de Luis (Juncos), logré transmitir esto de que las nuevas personas van a traer nuevos cambios y que mi capacidad es lo que he logrado en mi vida, más allá de terceros”, destacó.

Peralta remarcó la idea de que su candidatura se dio en el marco de un camino premeditado: “La gente vio en nosotros una forma de hacer política y vio a las personas. Yo no me tropecé con una piedra y decidí ser candidata a intendente, sino que lo vengo trabajando desde hace años. Quizá no con el objetivo tan claro en un comienzo, pero sí con el propósito de trabajar por mi comunidad. Hace doce años soy concejal y hace doce años me levanto a la mañana con ideas y ganas de trabajar. Encontré lo que me gusta hacer y logré transmitir esta pasión por lo que hago“.

