Peligra el alcance del Ahora 30 por los bancos que no suben topes de tarjeta

El programa vigente ya presentó una disminución intermensual de su facturación a precios corrientes del 11 por ciento. Pero también se reducen 10% las operaciones

Mientras el Gobierno presenta con bombas y platillos el Ahora 30, obtener el cupo disponible en su tarjeta de crédito cuando quisiera hacer una compra de $ 200.000 sería una misión posible para pocos: muchos bancos no están subiendo los límites disponibles de acuerdo con la evolución de la inflación, y sólo lo hacen a los segmentos de clientes VIP o Premium.

Los banqueros se quejan que tienen que pagar una tasa del 75% a 30 días por los plazos fijos y prestar al 45% a 30 meses, con lo cual la ecuación no les cierra, a pesar de que tienen un beneficio en los encajes en el Banco Central. De ahí que no aumentarán los cupos disponibles o, si lo hacen, regirá para las operaciones a un pago, pero no en cuotas.

Esta es una de las razones principales por las cuales en agosto -último mes con datos oficiales-, el programa Ahora 12 presentó una disminución intermensual de su facturación, tanto a precios corrientes como constantes, del 11% y 17% respectivamente.

También hubo una contracción de sus operaciones, en el orden del 10% intermensual, en base a datos aportados por las tarjetas de crédito a la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno.

Incluso, se registró una baja de los niveles de facturación como del consumo per cápita de todas las regiones del país dentro del programa. Los rubros de mayor facturación mostraron un decrecimiento frente a julio. Los más afectados fueron Electrodomésticos y Muebles, con una baja del 23% y 21% respectivamente.

El problema es el cupo de los tarjetahabientes en sus tarjetas, ya que los bancos no están actualizando los límites para pagar en cuotas, mientras la inflación avanza sin parar.

Por eso, la clave para poder utilizarlo será pedir ahora, de antemano, al banco que actualice el límite de pago con tarjeta, justificándolo con el aumento salarial del cliente.

Por eso, los principales rubros, en agosto, registraron una variación mensual negativa. Los relacionados al hogar (Electrodomésticos, Muebles y Materiales para Construcción) fueron los que exhibieron la mayor baja en sus niveles de facturación, tanto en términos intermensuales como interanuales.

Por otro lado, a pesar de que Indumentaria y Calzado y Marroquinería registraron un leve descenso (-8% y -3% intermensual, respectivamente), comparando frente a igual periodo del 2021, en términos reales, evidencian una suba del 5% y 23 por ciento.

En definitiva, la novedad hoy es que el Programa Ahora 12 incorpora el Plan Ahora 30 para vender en 30 cuotas fijas, con vigencia del 22 de octubre al 22 de diciembre, con posibilidad de prórroga o hasta que el volumen de operaciones alcance la suma de 100.000.000.000 pesos.

Se podrán vender televisores con tecnología 4k de tamaño igual o superior a 50 pulgadas, aires acondicionados con tecnología inverter, lavarropas, heladeras y teléfonos celulares de tecnología 4G.

Los productos participantes de este programa no podrán superar el precio de venta al público, sin intereses, de $ 200.000, y el cupón de venta no podrá ser superior a los 400.000 pesos.

“Son casi 400 mil operaciones al tope del monto, de $ 200.000, que se podrán hacer, a una tasa subsidiada del 48% anual. El ticket promedio de Ahora 12 son $ 120.000, es decir, 625.000 unidades vendidas: “No sé si existe tanto stock”, dicen en la industria.

Por Mariano Gorodisch-El Cronista