Pedro Peretti: “Hay que poner una balanza de 50 metros antes del ingreso a los puertos para evitar el contrabando de granos”

Pedro Peretti afirma que las cerealeras aprovechan el margen de error pautado y adulteran el peso de los granos en los embarques para eludir el pago de retenciones. Sostiene que la evasión podría llegar al equivalente a unos 400 barcos.

El exdirector de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti aseguró que las cerealeras eluden el pago de impuestos, aprovechando un margen de error tolerable del 4% en el peso de los granos que se embarcan en los puertos privados de la zona de Rosario. Peretti afirmó que, por esa vía, se puede llegar a una evasión equivalente a unos 400 barcos. El dirigente ruralista responsabilizó al expresidente Mauricio Macri. A continuación, la charla que mantuvo con Ámbito Financiero.

Periodista: Usted asegura que se produce evasión en la exportación de granos. ¿Cuál es el mecanismo?

Pedro Peretti: Cuando Mauricio Macri fue a China, notas periodísticas denunciaron que había un agujero negro, una de las razones debe ser el tema del pesaje.

P.: ¿Cómo es el tema del pesaje?

P.P.: Cuando se privatizaron los puertos en 1990, se dictó la resolución 220 sobre el pesaje. El 3 de octubre de 2017, durante el gobierno de Macri la cambiaron. Hay dos maneras de pesar: una es con la balanza y otra es, por decirlo de una manera, en la medida que el barco se hunde (Draft-Survey). Ambos son exactos, el problema es quien lo maneja, que no hay ningún tipo de control sobre eso.

P.: ¿Cómo sería la maniobra, según usted dice?

P.P.: Macri les dio una ventaja increíble. Les dio que pueden tener hasta 4% de error en el pesaje, mediante el sistema de Draft-Survey, cuando históricamente fue entre 1% y 1,5%. Le sumó tres puntos más.

P.: ¿Se sabe por qué?

P.P.: Es porque, si a eso se le suma el lastre de los barcos, el combustible y todo lo demás, se estima que el 10% del peso de cada barco se escapa de la vista. Si uno estima que en el Puerto de Rosario entraron 4.000 barcos y que el 10% de eso se esfuma, 400 barcos desaparecen del control. No es que pagan menos impuestos, desaparecen.

P.: ¿No puede haber algún error con ese cálculo? ¿Se puede afirmar que siempre se pierde ese 10%?

P.P.: Estamos haciendo una estimación. Esta es una carrera entre tahúres. Si me dan cuatro no es que voy a tomar 1 y dejar 3 a Cáritas. No creo que Cargill y Dreyfus hagan eso. Si uno toma en cuenta la diferencia, cuando fue Macri a China, entre lo que tenían acreditado los chinos y lo que estaba acreditado acá, y que las estadísticas argentinas no coinciden con ningún país, claramente hay una maniobra.

P.: ¿Usted relaciona esto con lo que planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión del G20?

P.P.: En esa reunión, Guzmán planteó que hay que encontrar una solución a la elusión fiscal que es muy importante. Un estudio de la Global Financial Integrity determinó que el 64% de la conformación de activos externos provienen del comercio exterior y de las transacciones entre filiales de la corporación. Uno se encuentra con que hay un entramado para eludir la tributación en Argentina.

P.: ¿Cómo diría usted que está el negocio agropecuario en relación a la tributación?

P.P.: El negro es altísimo. Estuve viendo un informe de ingenieros vinculados al Frente de Todos. Analizaron las cartas de porte de 2020 y encontraron inconsistencias en el 40% de ellas, que estimaron entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones.

P.: Se supone que si se exporta una parte que no queda declarada, una parte de los granos también le tendría que llegar sin declarar…

P.P.: O por contrabando. El puerto de Dreyfus estaba cerrado y seguía recibiendo soja en barcazas. Los puertos privados son enclaves coloniales en territorio argentino donde no hay otra ley que la de los dueños.

P.: En los puertos la AFIP entra y controla.

P.P.: Ahí la AFIP y la Aduana entran y controlan, y ese es el gran negocio. Ellos aspiran a obtener el sello de Aduana que diga que está todo ok.

P.: Y esta resolución que permite una diferencia de 4% en el pesaje, ¿se cambió?

P.P.: Por lo que tengo entendido hasta hace un mes no se había cambiado nada. Lo que sí pasó es que hace 60 días la AFIP comenzó a implementar la carta de porte electrónica.

P.: ¿Cómo ayuda eso a evitar el comercio irregular de granos?

P.P.: Ese documento es para un solo viaje. No se puede reutilizar. Antes las usaban unos y otros y otros, y se hacían cadenas de cartas de porte. Las cartas de porte fueron un negocio tremendo. Con ello, por muchos años se financiaron varias organizaciones agropecuarias.

P.: ¿Por qué?

P.P.: Una parte del expendio de las cartas de porte la tenía la Federación Agraria Argentina y otra la Federación de Acopiadores. Los mismos tipos que las usaban eran quienes las vendían. Se vendían cartas truchas por miles.

P.: ¿Se puede esperar que la AFIP intensifique la fiscalización este año?

P.P.: Si uno ve el discurso del ministro en el G20, es claro que esto ha sido parte de la negociación con el FMI. Por eso nosotros decimos metafóricamente que hay que poner una balanza 50 metros antes del ingreso a los puertos.

P.: ¿No cree que con la Carta de Porte electrónica gran parte de esos problemas se resuelven?

P.P.: Una parte sí. Después está el manejo de los números dentro del puerto de acuerdo a como le convenga presentar los números. Es muy común eso. Por eso, volviendo al viaje de Macri, se encontraron con diferencias de u$s4.000 millones de dólares. Esa diferencia hoy se debe haber agrandado porque, según Miguel Pesce, el déficit del último año del comercio con China fue de u$s7.000 millones de dólares. El rubro donde están las diferencias es en aceite y en semillas.

Por Carlos Lamiral – Ambito