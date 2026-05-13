Pedido de informes al gobernador Pullaro por la nueva cárcel “El Infierno”

El diputado del FAS comparó la iniciativa del gobernador santafesino con el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

El diputado provincial y periodista de investigación Carlos del Frade presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Santa Fe por el nombre que el gobierno de Maximiliano Pullaro eligió para la Unidad Penitenciaria N°8: “El Infierno”. El legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) sostuvo que tanto la denominación como las declaraciones del gobernador en torno al sistema punitivo provincial podrían constituir “un hecho de violencia institucional”.

Del Frade apuntó que la unidad, tal como la presenta el Ejecutivo santafesino, remite directamente al modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele: “férrea disciplina y control absoluto”. El slogan que circula desde el oficialismo provincial lo confirma sin eufemismos: “El miedo cambió de lado. El Infierno ya tiene un avance del 40 por ciento”. Para el legislador, ese nombre es “tan explícito como provocador”.

El pedido de informes también abarca una serie de puntos vinculados al funcionamiento del sistema penitenciario santafesino: la evolución de los hábeas corpus presentados por la Defensa Pública en los últimos diez años y si fueron renovados en la gestión actual; el estado de la investigación sobre los tratos denunciados contra presos del penal de Piñero a raíz de una fotografía al estilo Bukele difundida en marzo de 2024; y cuál es la situación de los concursos para cubrir cargos vacantes en la Defensa Pública provincial.

Del Frade recordó que, tras los hechos denunciados en Piñero aquel mes de marzo, cuatro trabajadores fueron asesinados en las calles de la ciudad en episodios que, a su criterio, tuvieron relación directa con lo ocurrido dentro del penal y que “quebraron el ritmo de la vida cotidiana de la comunidad”. “Es necesario saber qué pasó con la suerte de esas actuaciones judiciales y administrativas”, reclamó el legislador.

delfrade | Foto:CEDOC







Por Franco Guareschi – Revista Noticias