Payaso libertario: Diego Santilli se peló en vivo

El diputado nacional, ganador en la provincia de Buenos Aires, se rapó a modo de guiño a la candidatura fallida de José Luis Espert.

Diego Santilli cumplió su promesa: se peló en vivo tras su triunfo en las Elecciones Legislativas 2025.

Por qué Diego Santilli se peló

El diputado nacional resultó ganador en la provincia de Buenos Aires y prometió cortarse el pelo a modo de guiño a la candidatura fallida de José Luis Espert, a quien reemplazó como cabeza de lista.

Este lunes, Diego Santilli visitó La Misa, el programa de streaming del Gordo Dan, popular influencer libertario, y dejó que le pasaran la máquina.

“No la estoy pasando bien, solo lo hago para cumplir con mi palabra“, expresó. Karen Reichardt, su compañera de fórmula, también estaba presente y participó del momento rapándole el costado derecho.

Luego pareció uno de los hijos de el colorado y, mientras le pasaba la máquina, expresó pícaro: “Quiero disfrutar un poquito de esto…“.

Finalmente, Santilli quedó en manos de “El Tano”, el peluquero de los famosos, y sin vueltas terminó de raparlo.

“Me quiero matar, mirá las entradas que tengo“, expresó Diego Santilli al ver su nuevo look en el espejo.

Tanto el Gordo Dan como lo otros integrantes del programa también se pelaron, pero ellos sí lo hicieron a cero.















