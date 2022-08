Paulo Londra puso a cantar en español a Ed Sheeran en “Noche de novela”

El cantante cordobés estrenó su segunda colaboración junto al músico británico. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Paulo Londra compartió el cuarto y último single que anunció el mes pasado. “Noche de novela” es la segunda colaboración del cantante cordobés con Ed Sheeran. En esta oportunidad, el músico británico se animó a soltar unas barras en español.

El esperado featuring entre Paulo Londra y Ed Sheeran ya salió a la luz. Se trata de “Noche de novela”, la segunda vez que el argentino y el británico se unen en una canción. La primera colaboración que lanzaron fue “Nothing on you”, junto a Dave, en agosto del 2019.

Tres años más tarde, los artistas se volvieron a unir para un single muy pegadizo, donde cada uno aporta su flow en su idioma nativo. Sin embargo, el intérprete de “Sing” se sumó al coro y cantó en español junto al argentino.

ED SHEERAN HABLÓ SOBRE PAULO LONDRA: “CREO QUE VA A SER UNO DE LOS ARTISTAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO”

Ed Sheeran mencionó a Paulo Londra en una entrevista para Los 40 Principales. El músico británico dio detalles acerca de su relación con el cantante argentino. “Sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo” enfatizó, muy seguro de sus palabras. “Como ser humano tiene un gran corazón” confesó antes de adentrarse en cómo lo conoció.

“Trabajé con él en la canción “Nothing On You” y me mandó tres versiones diferentes para su parte. Me dijo “quiero asegurarme de que sea perfecta”. No muchos artistas hacen eso. Eso es algo realmente profesional” destacó. “Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador… es un tipo genial.”