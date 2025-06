Paula Chaves opinó de los dichos de Lali Espósito sobre la China Suárez: “No me sorprendieron”

La modelo mantenía una estrecha amistad con la actriz que se fue rompiendo con el tiempo. Ahora, se metió en la polémica entre las ex Casi Ángeles

El escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi crece día a día y excede largamente a los tres protagonistas principales de la historia. La contienda se dirime en los tribunales y en las redes sociales y los escenarios pueden ser desde Buenos Aires a Estambul, pasando por Ibiza o Milán. El tiempo transcurre en tiempo presente, con reiterados flashbacks y también visiones a futuro, con especulaciones que surgen y se renuevan a diario.

En este panorama, en las últimas horas, se viralizaron gestos y testimonios de Lali Espósito en los que hacía referencia a su relación con su excompañera de Casi Ángeles. En diálogo con Infobae, contó que ya no era tan amiga de la China como en otro momento, mientras que en las redes sociales, le dejó un like a Wanda Nara, un gesto que vale mucho más que mil palabras en este conflicto.

En este panorama, en Puro Show fueron a buscar a Paula Chaves, quien también supo ser del núcleo más íntimo de la China, aunque hace un tiempo está distanciada. Si bien siempre buscó evitar la polémica, la relación entre la modelo y la actriz comenzó a resquebrajarse con una actitud de Eugenia luego de la muerte del hermano de Nico Vázquez.

El grupo cerró filas detrás de Gimena Accardi, pareja de Nico y parte del grupo, y algo se rompió en el vínculo. La estocada llegó poco tiempo después, cuando estalló el Wandagate y en este caso Paula respaldó a Wanda por su amistad con Zaira. Tiempo después, la menor de las Nara terminó con Facundo Pieres, ex de Paula, pero esa es otra historia.

De vuelta al presente, Paula enfrentó las cámaras de El Trece y, siempre con su estilo, dijo algunas cosas fuertes. “Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”, expresó la pareja de Pedro Alfonso. Y reforzó su argumento: “Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. En cuanto algo no me haga bien, yo me aparto de eso”.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves en otros tiempos

Durante la entrevista, el cronista le preguntó por algunas relaciones que se habrían distanciado de la protagonista de Abzurdah a raíz de sus reiterados escándalos mediáticos. “No tengo vínculo hace un montón, no estoy metida no tengo por qué opinar… Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”, argumentó. Y respecto al caso puntual de Lali Espósito, fue contundente: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí lo tenés”, razonó.

De esta manera, Paula mantiene su línea de pensamiento desde que estalló el conflicto, hace casi cuatro años. Más allá de algún encuentro casual, como en el último cumpleaños de Mery del Cerro, donde cada una estuvo por su lado, no se la vio más con Suárez. “La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me peleée con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero a mí me duele y me apena la situación”, expresó hace años, cuando las esquirlas del Wandagate estaban todavía latentes.

La distancia entre Lali y la China

“No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, le dijo Espósito a Tatiana Schapiro en la mencionada entrevista de Infobae al referirse al vínculo con Suárez.

El último encuentro público entre las tres fue en marzo pasado, con motivo del espectacular festejo de cumpleaños de Mery del Cerro, quien es la única del grupo de las cuatro que mantiene el vínculo con la China. La actriz asistió con Mauro Icardi aunque se los vio bastante apartados del resto en una fiesta de disfraces de espíritu ochentoso y, por lo visto, algunas heridas sin suturar.

Fuente: Infobae